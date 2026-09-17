به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این بازدید بر ضرورت توجه همزمان به ظرفیتهای هنری و مبانی فکری و اعتقادی تأکید کرد و گفت: هنر میتواند با انتقال مفاهیم انسانی و اعتقادی، ارزشهای یک جامعه را ماندگار و از نسلی به نسل دیگر منتقل کند و این تصور که هنر و دین نمیتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، درست نیست.
وی ضمن ذکر خاطرهای از دیدار با رهبر شهید انقلاب که به بهرهگیری از هنر برای ماندگار کردن حماسه دفاع مقدس توصیفه فرموده بودند، افزود: ادبیات، تئاتر، سینما و دیگر قالبهای هنری میتوانند خاطرات و ارزشهای یک دوره را از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، آیینهای مذهبی همچون تعزیه و روضهخوانی را نیز نمونهای از پیوند فرهنگ، هنر و اعتقادات دانست و خاطرنشان کرد: این آیینها در زنده نگه داشتن مفاهیمی همچون ایثار، فداکاری و شهادت نقش داشتهاند.
وی در ادامه، فعالیتهای سازمان فرهنگی هنری را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد این مسیر با برنامهریزی و تدبیر ادامه پیدا کند و ظرفیت هنر برای اثرگذاری بیشتر در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
گزارشی از عملکرد یک ساله سازمان
در جریان این بازدید، محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، گزارشی از مهمترین اقدامات و فعالیتهای یکساله سازمان به رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد.
اعلمی با اشاره به شرایط سازمان در آغاز دوره جدید مدیریت، اظهار کرد: با وجود شرایط غیرعادی کشور در یک سال گذشته و رویدادهایی همچون کودتای دی، جنگ تحمیلی و آیینهای مرتبط با شهادت و وداع با رهبر شهید، تلاش شد فعالیتهای فرهنگی و هنری سازمان از مسیر اصلی خود خارج نشود و برنامهها با جدیت دنبال شوند.
وی همچنین به تغییرات مدیریتی و ساختاری در دوره جدید اشاره کرد و گفت: با حضور مدیران جدید در معاونتهای مختلف و ایجاد تغییراتی در ساختار فرهنگسراها، روند برنامهریزی، تصویب و تأمین بودجه فعالیتها دوباره فعال شد.
تقویت ساختار تخصصی هنر در سازمان
«محمد خراسانیزاده»، معاون هنری سازمان نیز با اشاره به رویکرد جدید سازمان در راهاندازی و احیای خانههای تخصصی هنر، گفت: خانه آفرینشهای موسیقایی، خانه تجسمی، خانه کاریکاتور، خانه آفرینشهای ادبی و خانه نمایش با هدف ایجاد فضای تخصصی برای فعالیت هنرمندان و توسعه ارتباط مستقیم با جامعه هنری شکل گرفتهاند.
وی همچنین از شورای اسلامی شهر تهران برای حمایت از فعالیتهای هنری سازمان قدردانی و ابراز امیدواری کرد این حمایت در بودجه سالهای آینده نیز با تقویت بیشتر بخش هنر ادامه پیدا کند.
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