به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله خون‌میرزایی، رئیس سازمان شیلات ایران روز دوشنبه در نشستی خبری گفت: سازمان شیلات مرجع تخصصی تشخیص تخلف در حوزه صید ماهیان است و نهادهای دیگر نباید در این کار دخالت کنند.

خون میرزایی که درباره حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب صحبت می‌کرد، افزود: مجوز صید فانوس ماهیان تنها به شرکت‌های ایرانی داده شده بود اما این شرکت‌ها مجبور بودند از کشتی‌های چینی که دارای تکنولوژی‌های جدید هستند استفاده کنند. اما اشکال کار اینجا بود که این کشتی‌ها به همراه خودشان نیروی انسانی هم آوردند، اما کماکان امتیاز حق بهره‌برداری دست ایران بود.

وی گفت: این کشتی‌ها باید خارج از ۱۲ مایلی سرزمین ما اقدام به صید کنند اما بعضی مواقع تخلفاتی انجام داده‌اند و این فاصله را رعایت نکرده‌اند که سازمان شیلات با آنها برخورد کرده است و در حال حاضر هم به صورت آنلاین آنها را کنترل و رصد می‌کند و اگر اشتباهی مرتکب شوند با آنها برخورد می‌کند. کشتی‌های چینی یا مالکیت ایرانی دارند یا اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت ایرانی قرار گرفته است.

خون‌میرزایی در پاسخ به این سوال که اخیراً سپاه پاسداران دوباره برای مقابله با این کشتی‌های متخلف ورود کرده، آیا این به مفهوم غیرقانونی بودن کار آنها است، گفت: از خود آنها بپرسید، سپاه باید پشتیبان یگان حفاظت ما باشد و نباید راسا اقدام کند.

وی افزود: در حال حاضر سازمان شیلات مرجع تشخیص تخصصی است و دستگاه‌های دیگر هم باید به این مسئله توجه کنند و نباید با این فکر که تخلفی صورت گرفته راسا اقدام کنند.

وی با سرودن اشعاری از فردوسی که ظاهراً از پیش آماده کرده بود به ورود سپاه در جلوگیری از حضور کشتی‌های متخلف چینی در صید فانوس‌ماهیان پاسخ داد که محتوای آن این بود که همه باید به کار خود بپردازند و در کار دیگران دخالت نکنند.

حاشایی که با ورود سپاه متوقف شد

اظهارات خون ‌میرزایی در حالی است که امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه، جانشین دریابانی هرمزگان از توقیف یک فروند کشتی صیادی چینی حامل ۵۰ تُن انواع ماهی میکتوفیده قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در جاسک خبر داد. این اولین باری نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد طی سالیان اخیر بحث حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب مرتب تکرار می‌شد اما سازمان شیلات ایران به صراحت این اظهارات را انکار و اعلام می‌کرد این کشتی‌ها قرار است فانوس‌ماهیان را از عمق آب‌های ایران صید کنند تا صنایع تولیدکننده خوراک ماهی فعال شوند اما مشاهده‌های مردم از محموله کشتی‌های صیادی چیز دیگری را نشانمی‌داد. بخش عمده صید کشتی‌هایی که گویا در اجاره ایران بودند.

در همین زمینه حسن صالحی، رئیس سابق سازمان شیلات ایران بارها حضور کشتی‌های صیادی چینی را در آب‌های کشور رد کرده و گفته بود: ۱۰۰ درصد شناورها متعلق به شرکت‌های ایرانی هستند و فراتر از ده مایل از ساحل، ماهیان ریز را صید می‌کنند.

همچنین شاپور کاکولکی، معاون صید و صیادی سازمان شیلات بارها حضور صیادان چینی در آب‌های جنوب کشور، این مسئله را تکذیب کرده و گفته بود: این کشتی‌ها به هیچ وجه در خلیج فارس حضور ندارند و اتاق فکر این جریان‌سازی‌ها آن طرف آب است.

خبرگزاری مهر، سال گذشته در گزارش‌های مختلفی از جمله گزارش جامعی تحت عنوان «یک بام و دو هوای شیلات / ‏‬ صیادان هم چینی هستند، هم نیستند» به این مساله پرداخته بود و چندی بعد سازمان بنادر نیز این خبر را تأیید کرده بود. محمدعلی حسن زاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: چینی‌ها برای صیادی در عمق ۲۰۰ متری آب‌های ایران، با سازمان شیلات قرارداد اجاره بلندمدت دارند.

با این وجود مسئولان شیلات زیر بار این موضوع نمی‌رفتند تا اینکه در زمستان سال گذشته اتفاقات جدیدی رخ داد و سرانجام تخلفات کشتی‌های صید ترال که بین مردم به کشتی‌های چینی شهرت یافته‌اند، نیروهای سپاه را وارد عمل کرد. پس از آنکه مجلس از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی به مدیریت نامناسب صید در آب‌های جنوبی و حضور کشتی‌های چینی در دریای عمان قانع نشد و به محمود حجتی کارت زرد داد، سپاه با تشکیل بسیج دریایی، اقدام به توقیف این کشتی‌ها کرد. این خبر را سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، اعلام کرد.

وی از تشکیل بسیج دریایی خبر داد و گفت: دستور توقیف کشتی‌های ترال در محدوده غیرمجاز را صادر کرده‌ام.

در همین زمینه، مدتی بعد حسن صالحی، رئیس سابق سازمان شیلات از سمت خود کناره‌گیری کرد که برخی گمانه زنی‌ها حاکی از این بود که صالحی به دلیل انفعال و کم کاری در موضوع کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب برکنار شده که البته وزارت جهاد کشاورزی این مساله را تکذیب و دلیل کناره‌گیری صالحی را بیماری و مشکلات جسمانی عنوان کرد.

خون میرزایی که جانشین صالحی شده است، تخلفات صورت گرفته در این حوزه را قبول دارد. وی در این زمین با بیان اینکه اختیار این کشتی‌ها متعلق به ایران بوده است، افزود: این مسئله که تخلفاتی توسط این کشتی‌ها صورت می گرفته و در محدوده‌های صیدگاهی غیراقتصادی صید می‌کردند، واقعیت داشت و مطابق با ضوابط شیلات با متخلفان برخورد شده است.

خون میرزایی با اشاره به اینکه در نتیجه این مسئله، سازمان شیلات نظارت‌های خود را در این حوزه افزایش داده است، خاطرنشان کرد: با استفاده از روش‌های مختلف از جمله سیستم‌های آنلاین کنترل تردد، گام به گام اقدامات نظارت را تقویت کردیم و اگر باز هم چنین تخلفی ببینیم با آن برخورد شدیدی می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، ۷۰ تا حداکثر ۹۴ کشتی در صید فانوس ماهیان فعال هستند و مالکیت‌ها یا با ایرانی هاست و یا اجاره به شرط تملیک است.

وی یادآور شد: در سال ۹۸، ۱۶ فروند کشتی متخلف در این حوزه، با لغو پرچم، مجوزهای صیدشان نیز ابطال شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در زمینه تشخیص تخلفات در این حوزه دستگاه‌های دیگر مرجع نیستند، گفت: مرجع تخصصی این حوزه سازمان شیلات است و اینکه کسی فکر کند تخلف در حال انجام است، ملاک تشخیص نیست.

اظهارات خون میرزایی در حالی است که تخلفات کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب احتمالاً در صورت عدم ورود سپاه پاسداران همچنان رازی سر به مهر نگاه داشته می‌شد و سازمان شیلات ایران بر انکار آن اصرار می‌ورزید و اکنون با روشن شدن ابعاد ماجرا، مشخص نیست که چه چیزی آقای رئیس را تا این اندازه عصبانی کرده است.