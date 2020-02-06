نوزادان کم وزن در معرض ریسک بالای ابتلا به مشکلات قلبی و تنفسی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مؤسسه تحقیقاتی کارولینسکا سوئد عنوان می‌کنند نوزادانی که در زمان تولد وزن شأن کمتر از حد نرمال است، با ریسک بالاتر ابتلاء به تناسب قلبی-تنفسی ضعیف در سنین بالاتر روبرو هستند.

تناسب قلبی-تنفسی توانایی بدن در تأمین اکسیژن ماهیچه‌ها در طول فعالیت فیزیکی مداوم است. داشتن این تناسب برای حفظ سلامت مهم است و می‌تواند ریسک بیماری‌های متعدد و مرگ زودهنگام را کاهش دهد.

یافته‌های این مطالعه، بر اهمیت استفاده از شیوه‌های پیشگیرانه در جهت کاهش کم وزنی در هنگام تولد تاکید دارد.

محققان هشدار می‌دهند میزان تناسب قلبی تنفسی در جهان روبه کاهش است. محققان عدم تحرک فیزیکی و فاکتورهای ژنتیکی را در این امر دخیل می‌دانند.

حال محققان عنوان می‌کنند وزن پایین در زمان تولد هم با میزان ضعیف این تناسب مرتبط است.