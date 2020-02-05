احداث نخستین نیروگاه برق آبی استان اصفهان در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی شامگاه چهارشنبه در حاشیه اجرای عملیات نیروگاه ۴ مگاواتی برق آبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسط شرکت توسعه منابع وزارت نیرو سد عظیم کرخه با ظرفیت شش میلیارد متر مکعب، کارون سه با ظرفیت سه میلیارد متر مکعب و مسجد سلیمان با ۴۰۰ میلیون مترمکعب احداث شدند.

وی تصریح کرد: ظرفیت سدهای برق آبی کشور هشت هزار و ۸۰۰ مگاوات است که معادل ۷۵ درصد نیروگاه برق آبی کشور را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی کشور گفت: در استان‌های غرب کشور سد و نیروگاه سردشت، داریان و تونل‌های بزرگ ۵۵ و ۳۵ کیلومتر اجرا شده است.

وی گفت: سال ۸۰ شرکت آب و نیروی کشور با یک تغییر رویه احداث سدهای کوچک و بزرگ نیروگاه‌های برق آبی را در دستور کار قرار داده است و اکنون ۱۳۰ مگاوات نیروگاه برق آبی کوچک و متوسط احداث شده است.

مرادی تصریح کرد: این شرکت در استان خوزستان و غرب کشور پروژه‌های بزرگی را احداث کرده است و امسال در استان اصفهان نخستین نیروگاه برق آبی در گلپایگان کلنگ زنی شد که ظرف مدت دو سال با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی گفت: این نیروگاه سالانه ۱۷.۱ دهم میلیون کیلو وات ساعت انرژی پاک با صرفه اقتصادی هشت میلیارد تومان تولید می‌کند که زمینه‌ای برای جذب سرمایه گذار است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی کشور تصریح کرد: انتقال مدیریت آب سد کوچری به شرکت آب نیرو باید در قانون بودجه لحاظ شود.

وی افزود: تاخیر انتقال در مدیریت سد به دلیل موارد حقوقی بود زیرا ساخت سد با آب منطقه‌ای بود و باید ساختمان آن به طور کامل انجام و سپس تحویل می‌دادند که از فروردین ماه سال ۹۹ مدیر جدیدی خواهد داشت.

مرادی گفت: هدف گذاری شرکت آب نیرو برای توسعه و ساخت نیروگاه‌های برق آبی زیر ۱۰ مگاوات با مشارکت بخش خصوصی است.