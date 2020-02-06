از درخواست غرامت برای ژئوپارک قشم تا محدودیت سفر به چین

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس کرونا برای گردشگری کشور چین یک معضل شد چه در بحث ورود گردشگر به این کشور و چه در حوزه خروج گردشگرانی که همیشه کشورها، خواهان جذب آنها بودند به خصوص در ایام جشن سال نوی چینی اما حالا دیگر همه از آنها میترسند. حتی اگر از نزدیکی شهر ووهان چین هم رد نشده باشند بازهم هر گردشگر چینی در هر جایی به نظر عوام مردم حامل ویروس کروناست تا جایی که اکنون به خیلی از مردم چین برخورده و موجب ناراحتی آنها شده است. بسیاری از این افراد هشتگ «من ویروس نیستم» را برای نشان دادن اعتراض خود به مردم جهان ایجاد کردهاند.
در ایران نیز گاهی با گردشگرانی که تا همین چند وقت پیش برای جذب آنها عزمی جزم شده بود و برای سال نوی آنها برنامهریزیها صورت گرفته بود، برخوردهای فردی متعددی میشود. برخوردهایی که ناراحتی آنها و نارضایتی برخی از راهنمایان ایرانی آنها را در پی دارد.
در این زمینه احمد راستین یکی از راهنمایان گردشگری ر درباره رفتارهایی که با گردشگران چینی میشود، این طور توضیح میدهد: همراه با گردشگران چینی که مدتها قبل به ایران آمدهاند به مراکز گردشگری و یا موزهها میرویم اما با برخورد نامناسب مسئولان آن اماکن مواجه میشویم به عنوان مثال وقتی به موزه میرویم کارکنان موزه و راهنمایان نزدیک گردشگران نمیشوند و یا از ما میخواهند که مدت بازدید را کوتاه کنیم گاهی با وسواس به آنها نگاههای توهین آمیز میکنند انگار که هر کجا آنها میروند را باید ضدعفونی کنند چون حامل ویروس کشنده هستند. بعضاً دیده شده که راهنمایان موزهها از راه دور با ماسک و دستکش برای گروه چینی توضیح میدهند. این رفتارها بسیاری از گردشگران چینی را ناراحت میکند. آنها میگویند اگر ویروس داشتیم دولت ایران ویزای ورود به ما نمیداد. درست هم میگویند ما نباید آنها را با این رفتارها دلخور کرده و باعث شویم بار آخری باشد که به ایران می آیند.
محمدرضا کارگر مدیرکل موزههای کشور نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر از کارکنان موزههای کشور میخواهد که رفتارهای معمولی خود را با گردشگران چینی داشته باشند او در این باره میگوید: ما تابع قوانین دولت هستیم دولت تمام مرزهای ورودی کشور را کنترل میکند. تا الان هم موردی در ایران گزارش نشده است. اگر در جایی یک نفر، برخوردی دارد، این رفتار فردی است و نباید به حساب همه گذاشت. ما باید جلوی این رفتارها را بگیریم. باید بدانیم که هم اکنون افرادی که در شهر ووهان زندگی میکنند هم اجازه خروج از این شهر را ندارند بنابراین همه چینیها مبتلا به ویروس نیستند.
تقویم رویدادهای گردشگری اکو اعلام شد
محمد ابراهیم لاریجانی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراثفرهنگی گفت: پیرو برگزاری سیامین اجلاس شورای برنامهریزی منطقهای سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO-RPC) در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ دی در تهران و حضور دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری در این رویداد، مصوبات بخش گردشگری و تقویم کلی رویدادهای ۲۰۲۰ سازمان مذکور اعلام شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه مذکور معاونت گردشگری متولی برگزاری ۴ رویداد شامل: «ششمین جشنواره بینالمللی غذای اکو - جاده ابریشم» در تاریخ ۹-۷ خرداد ۹۹، «کارگاه آموزشی آشپزی» در تاریخ ۹-۷ خرداد ۹۹، «مجمع رؤسای انجمنها، اتحادیهها و سایر ذینفعان گردشگری اکو» ۱۱-۹ تیر ۹۹ و «سومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو» نیز در سال پیش رو، خواهد بود.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراثفرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر نشستهای هماهنگی با مجری رویدادهای مذکور و تعیین ریز برنامهها و سایر ذینفعان آغاز شده است. بر این اساس برگزاری «ششمین جشنواره بینالمللی غذای جاده ابریشم اکو» و نیز «نشست و کارگاه آشپزی» در حاشیه آن به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، «مجمع رؤسای انجمنها، اتحادیهها و سایر ذینفعان گردشگری اکو به شرکت «مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی» و نیز برپایی «سومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو» به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شده و تعاملات مورد نظر به منظور بهرهمندی حداکثری از برنامههای پیش رو در دستور کار قرار گرفته است.
اختصاص بودجه مشخص به صنایع دستی
معاون صنایع دستی کشور گفت: برای اولینبار در بودجه سال ۹۹ ردیف مشخصی به بودجه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی اختصاص پیدا کرد.
پویا محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امسال پس از ثبت سه شهر و یک روستا، شهر شیراز بهعنوان شهر جهانی صنایع دستی، زنجان شهر ملیله، ملایر شهر منبت و مبل و روستای قاسمآباد بهعنوان روستای چادرشببافی با قدرت بیشتری رکورد خودمان را در جهان حفظ کردیم و از ثبت ۱۰ شهر جهانی به ۱۴ شهر ارتقا پیدا کردهایم. اکنون در رتبه اول از نظر تعداد شهرهای جهانی قرار داریم. پس از ما کشور چین، شیلی، هند و تایلند قرار دارند. بقیه کشورها نیز با یک یا دو شهر توانستهاند خود را در حوزه ثبت شهرهای جهانی معرفی کنند. ما اکنون در حوزه شهرهای ملی نیز ۱۶ شهر و ۷ روستای ملی شده داریم. تمام شهرهای جهانی باید از میان شهرهای ملی که قابلیت بینالمللی شدن دارند، انتخاب شوند.
درخواست غرامت بابت مزرعه پرورش میگو در حریم ژئوپارک قشم
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از مراجع قانونی، خواستار صدور توقف فوری پروژه ساخت مزرعه پرورش میگو در ژئوسایت نمکدان قشم و پرداخت غرامت شد. مرتضی شیخ زاده ضمن اعلام اعتراض معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به واگذاری غیرقانونی و غیراصولی زمینهای واقع شده در حریم ژئوسایت جهانی نمکدان، گفت: درخواست ما از مراجع قانونی توقف فعالیت این پروژه در کنار اصلاح تمام تخریبها و پرداخت غرامت است.
شیخ زاده با اشاره به موفقیت ژئوپارک جهانی قشم در دریافت کارت سبز از سوی سازمان جهانی یونسکو افزود: با تلاشهای فراوان کارشناسان ژئوپارک قشم، حدود ۴ سال است که قشم توانسته وارد زنجیره ژئوپارک های جهانی شود.
اقدام خودسرانه برخی شهرها برای تشکیل پرونده شهرهای خلاق
نخستین نشست تخصصی توسعه گردشگری در شهرهای جهانی خلاق ایران عصر روز ۱۲ بهمن ۹۸ در سالن جلسات اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگانی از شهرهایی که در ایران به عنوان شهر جهانی خلاق شناخته شدهاند؛ برگزار شد. در این نشست، امیر روشن بخش معاون ارتباطات و امور مشارکتهای کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: مدل مشارکت و توسعه شهرهای خلاق با ایران متفاوت است. اگر شهرها و نمونههای موفق دنیا را ببینید متوجه میشوید که دولتها هیچ نقشی در آنها ندارند. شهر خلاق یکی از محصولاتی بوده که یونسکو به عنوان طرح توسعهای پیشنهاد کرده است و پروژههای مشابه دیگری نیز دارد. الان شهرهای خلاق دارای تب و تاب بیشتری شدهاند. به تازگی شهرهای دوستدار آب، محیط زیست و محصولات دیگر نیز اضافه شده است که میتواند در حوزه شهری تسری پیدا کند. چون یونسکو معتقد است که شهرها از کشورها مهمتر هستند.
وی همچنین از فعالیتهای مجزای شهرها برای ثبت گفت و توضیح داد: از طرف یونسکو به ما اعلام شد که ۴ شهر در ایران ثبت جهانی شده ولی ۱۳ شهر به صورت مجزا درخواست دادهاند مانند ملایر که میخواست به عنوان شهر خلاق منبت جهانی شود. درحالی که باید این شهرها از مسیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران پرونده خود را تهیه و ارسال کنند. به همین دلیل این شهرها پذیرفته نشدهاند.
ممنوعیت سفر به چین
این هفته علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در مصاحبهای اعلام کرده که اگرچه آمادگیهای لازم برای کنترل این بیماری در همه مرزهای کشور وجود دارد و همه افرادی که از ایران به خارج سفر میکنند، تحت آموزش پیشگیرانه قرار میگیرند اما از هفته آینده سفرهای غیرضروری به چین ممنوع میشود و با کاهش پروازهای ورودی و خروجی چین و محدود شدن این پروازها، اقدامات کنترلی در فرودگاهها نیز کمتر خواهد شد.
همچنین حرمتالله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامهای به علیاصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشت: متأسفانه بیماری کرونا وسعت زیادی پیدا کرده، در سطح جهان نیز تدابیری در این خصوص اندیشیده شده و در ایران نیز نگرانیهای زیادی را در بین همکاران و شهروندان ایجاد کرده است. با توجه به شرایط موجود، مستدعی است تدابیری پیشبینی شود که مدتزمان کوتاهی به عنوان مثال برای دو هفته از آوردن توریست از مقصد چین خودداری شود. همچنین از ایرلاینهای داخلی که در مسیر کشور چین پرواز دارند، درخواست شود مدت زمان کوتاهی تا رفع کامل نگرانی شیوع این بیماری مهلک، از آوردن هر نوع مسافر توریستی و غیر توریستی به مقصد ایران خودداری شود.
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