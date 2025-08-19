به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبادی در ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از کارگذاران مساجد شهرستانهای بشرویه، سربیشه و نهبندان با اشاره به جایگاه والای خدمت به انسان اظهار کرد: آنچه شما به عنوان فعالیت علمی و تربیتی دنبال میکنید با همه مشاغل دیگر متفاوت است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: کشاورز، معمار یا دامدار هرکدام کار مهمی دارند، اما کار شما تربیت انسان است و این والاترین عبادت محسوب میشود.
عبادی با بیان اینکه ریشه نابسامانیهای امروز جهان در انحراف باورها و اندیشههاست، افزود: دنیایی که به تباهی کشیده شده، پیش از آن در تفکر و اعتقادات دچار تباهی شده است.
وی افزود: وقتی انسان را صرفاً موجودی اقتصادی یا حیوانی درنده معرفی میکنند، طبیعی است که نتیجه آن فساد، قانونشکنی و قتلعامهایی مانند آنچه در غزه و لبنان میبینیم باشد.
عبادی با اشاره به وظیفه سنگین عالمان دینی گفت: مسجد، معرفت، فلسفه و حکمت، پادزهر این انحرافات است. عالم دینی باید اندیشهها را بر پایه ایمان بسازد تا جامعه از ظلمات به سوی نور هدایت شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی تأکید داشت که بعد از فرایض، مهمترین عمل، خدمت به انسان است و امروز که انسانِ مؤمن و بصیر کمیاب شده، تلاش شما در تربیت چنین انسانهایی ارزشمندترین عبادت است.
وی با اشاره به شرایط کنونی جهان گفت: امروز برخلاف گذشته، صدای عدالتخواهی مسلمانان در جهان طنینانداز شده و حتی مردم کشورهای غربی در کنار شما هستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: گذر زمان به نفع اسلام و حق است و آینده روشنی در انتظار مسلمانان خواهد بود؛ هرچند سختیها و خرمشهرهای دیگری نیز در پیش است.
عبادی در پایان خاطرنشان کرد: دست خدا با شماست و پیروزی نهایی با مؤمنان است. قدر این توفیق را بدانید و در مسیر تربیت انسان الهی با عزم و ایمان استوار حرکت کنید.
