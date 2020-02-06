به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر سالاری، صبح امروز در جلسه‌ای با مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد با اشاره به نقش مساجد در جامعه اسلامی اظهار داشت: مساجد خاستگاه و پایگاه اسلام و انقلاب هستند و در طول دوران مبارزات و پیروی انقلاب نیز شاهد نقش بی بدیل مساجد بودیم.

وی بیان کرد: تاکید بر ارزش‌ها و سنت‌ها از تأکیدات فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد است و امروز باید به این نقش توجه ویژه ای شود.



سالاری عنوان کرد: متأسفانه امروز شاهد بی مهری به مساجد هستیم به نحوی که به تدریج اهمیت این مراکز در جامعه کمرنگ شده است.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان یزد خاطرنشان کرد: در استان یزد بیش از ۲ هزار مسجد وجود دارد و بیش از ۸۰۰ مسجد دارای کانون فرهنگی هنری هستند که از این تعداد نیز ۷۷۰ کانون در فاز اول طرح ملی «فهما» ثبت نام کردند.



سالاری ادامه داد: در طرح ملی فهما ۲۵ هزار کانون فعالیت‌های خود را ثبت کردند که سه کانون استان یزد در جمع ۱۰ کانون برتر کشور قرار گرفتند و رتبه اول و دوم کشوری را به خود اختصاص دادیم.



وی گفت: در طرح ملی فهما تعداد ۶۰ هزار عضو در فاز اول به عنوان اعضای کانون‌های مساجد استان یزد ثبت شدند که اگر هر کانونی یک نفر به عنوان فعال کانونی معرفی شود می‌توانیم یک گردان فرهنگی و مسجدی داشته باشیم.



سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان یزد گفت: صدا و سیما می‌تواند یکی از مروجان فعالیت‌های مسجدی و مسجدمحوری در جامعه باشد و از طریق تولید برنامه و معرفی مساجد فعال در استان در این مسیر حرکت کند.

