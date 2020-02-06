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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۲۶

پوستر «در بهار آزادی جای شهدا خالی» در یزد تولید شد

پوستر «در بهار آزادی جای شهدا خالی» در یزد تولید شد

یزد ـ پوستر چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اربعین سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی به همت حوزه هنری یزد تولید و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری یزد گفت: به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تقارن آن با اربعین شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت و اسوه مبارزه با تروریسم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، پوستری با عنوان «در بهار آزادی جای شهدا خالی» به همت این نهاد تولید شد.

حسین دشتی اردکانی افزود: این اثر توسط محمدحسن ثقفی از طراحان گرافیک استان با بهره‌گیری از نمادهایی از شهر یزد طراحی و منتشر شده است.

وی با بیان این که این پوستر تلفیقی از پرچم جمهوری اسلامی و تصویر شهید سلیمانی است، ادامه داد: این اثر در دهه مبارک فجر در سطح استان توزیع می‌شود و در فضای مجازی نیز در دسترس است.

ثقفی تیرماه امسال به خاطر کسب رتبه برتر کارگاه تخصصی گرافیک «طوفان شن» در چهارمین همایش بین‌المللی و جایزه ملی حقوق بشر آمریکایی در تهران مورد تقدیر قرار گرفت.

کد مطلب 4846302

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