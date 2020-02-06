دانشجویان بازگشته از چین در سلامت کامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، گفت: دانشجویان بازگشته از شهر «ووهان» چین هم اکنون در سلامت کامل و در قرنطینه به سر میبرند.
وی ضمن اشاره به رسیدگی کامل به دانشجویان، اظهار داشت: علاوه بر امکانات کامل رفاهی یک اکیپ سلامت شامل پزشکان متخصص، کارشناسان بهداشت محیط، کارشناسان امور بیماریها و کارشناسان اورژانس در محل قرنطینه مستقر هستند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تاکنون هیچ موردی از ویروس کرونای جدید در سراسر کشور دیده نشده است.
رئیسی افزود: تمامی نیروهای بهداشت و سلامت در تمامی مبادی مرزی هوایی، زمینی و دریایی در حال کنترل بهداشتی ترددهای مرزی هستند.
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