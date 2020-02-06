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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۱۳

معاون وزیر بهداشت خبر داد

دانشجویان بازگشته از چین در سلامت کامل هستند

دانشجویان بازگشته از چین در سلامت کامل هستند

معاون بهداشت وزارت بهداشت ، از سلامت کامل دانشجویان بازگشته از کشور چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، گفت: دانشجویان بازگشته از شهر «ووهان» چین هم اکنون در سلامت کامل و در قرنطینه به سر می‌برند.

وی ضمن اشاره به رسیدگی کامل به دانشجویان، اظهار داشت: علاوه بر امکانات کامل رفاهی یک اکیپ سلامت شامل پزشکان متخصص، کارشناسان بهداشت محیط، کارشناسان امور بیماری‌ها و کارشناسان اورژانس در محل قرنطینه مستقر هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تاکنون هیچ موردی از ویروس کرونای جدید در سراسر کشور دیده نشده است.

رئیسی افزود: تمامی نیروهای بهداشت و سلامت در تمامی مبادی مرزی هوایی، زمینی و دریایی در حال کنترل بهداشتی ترددهای مرزی هستند.

کد مطلب 4846335

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