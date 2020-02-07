ایران آماده کمک به حل اختلافات ترکیه و سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت این سازمان با موضوع اوضاع در «ادلب» سوریه گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهای ضامن روند آستانه، آماده است از مساعی جمیله خود برای رفع اختلافات کنونی سوریه و ترکیه درباره وضع ادلب استفاده کند.



مجید تخت روانچی افزود: وضع این منطقه، وخیم است و باید تلاش کرد بحران از کنترل خارج نشود. مبارزه با تروریست‌ها باید ادامه یابد و در عین حال، باید از زندگی غیرنظامیان محافظت بیشتری شود و این مسئله‌ای است که ما همواره بر آن تاکید کرده ایم و در همه اسناد نهایی روند آستانه نیز تصریح شده است.

تخت روانچی، خواستار اجرای موافقتنامه سوچی درباره ادلب شد که در نشست‌های روند آستانه نیز بر اهمیت آن تأکید شده است.

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سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: باید اطمینان حاصل کنیم این بحران از طریق سیاسی حل و فصل خواهد شد و در عین حال نباید اجازه داد تروریست‌ها از این وضعیت سو استفاده و موقعیتشان را تحکیم و ادلب را به پناهگاهی امن برای خود تبدیل کنند.



‌تخت روانچی گفت: نباید اجازه بدهیم تروریست‌ها غیرنظامیان بیشتری را هدف قرار دهند و آن‌ها را به گروگان بگیرند. باید هوشیار باشیم تا جای حفاظت از غیرنظامیان با حفاظت از تروریست‌ها عوض نشود.



‌وی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از مساعی جمیله خود برای کمک به حل و فصل سیاسی اختلافات کنونی بین ترکیه و سوریه درخصوص ادلب گفت: اجلاس سران روند آستانه که در آینده نزدیک در تهران برگزار می‌شود، فرصت حیاتی برای بررسی جامع اوضاع سوریه خواهد بود.



‌سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: وضع کنونی در ادلب فقط از طریق سیاسی حل می‌شود و احترام کامل همه به حاکمیت، تمامیت ارضی، وحدت و استقلال سیاسی سوریه ضروری است.