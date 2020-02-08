اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به صاحبان ایده در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، روح الله دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه این معاونت از ابتدای شکل‌گیری دو برنامه مهم را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ فناوری و نوآوری از نخستین اقداماتی بود که به جد در فضای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور آغاز کردیم.

وی ادامه داد: به همین منظور سفرهای استانی، برگزاری جلسات، همایش و کارگاه های آموزشی برای رؤسای استان های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تشریح و تبیین اهداف و چشم انداز معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در دستور کار قرار گرفت.

دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: اداره کل ایجاد و توسعه آموزش‌های فناوری و خلاقیت معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی انیمیشن های برای ترویج و توسعه فعالیت های فناورانه ساخته است که توسط اساتید دانشگاه در کلاس‌های درس برای دانشجویان نمایش داده می شود.

وی تأکید کرد: تا زمانی که دانشجویان انگیزه لازم و کافی را برای ورود به فعالیت های فناورانه نداشته باشند، نمی توانیم انتظار کار خلاقانه داشته باشیم.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: تمام تلاش این معاونت توجیه رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با ضرورت و اهمیت فعالیت های فناورانه و نوآورانه در کشور است. چرا که معتقدیم پایداری و ماندگاری دانشگاه آزاد اسلامی در گرو انجام این گونه فعالیت‌هاست و خوشبختانه تا حدود زیادی نیز در این زمینه موفق عمل کردیم.

دهقانی فیروزآبادی قانون گذاری را برنامه دیگر معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی دانست و افزود: در همین راستا آئین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری شامل صندوق خطرپذیر ستارگان و صندوق فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در هیات امنای دانشگاه به تصویب نهایی رسید.

وی با تأکید بر اینکه آئین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی دارای ظرفیت‌های بیشماری است، تصریح کرد: این آئین نامه روان و با آزادی عمل در چارچوب قوانین و با درایت و هوشمندی هیأت امنا به تصویب رسیده و امیدوارم دانشجویان، استادان و علاقه مندان به حوزه علم و فناوری از آن بهره مند شوند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از حمایت های مالی و معنوی این معاونت از صاحبان ایده و اختصاص مبالغی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان به آنها خبر داد و گفت: همواره افراد دارای کار و کسب و ایده مورد حمایت این معاونت هستند و از هیچ تلاشی برای پشتیبانی و حمایت آنها دریغ نخواهیم کرد.