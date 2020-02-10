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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴

امروز در پارک شهر تهران؛

کتاب خاطرات حمید شاهنگیان رونمایی می‌شود

کتاب خاطرات حمید شاهنگیان رونمایی می‌شود

کتاب «برخیزید» شامل خاطرات شفاهی سید حمید شاهنگیان امروز دوشنبه در کتابخانه مرکزی پارک شهر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و معرفی کتاب «برخیزید» شامل مجموعه خاطرات شفاهی سید حمید شاهنگیان امروز دوشنبه ۲۱ بهمن، همزمان با فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می‌شود.

کتاب «برخیزید» عنوان تازه‌ترین اثر انتشارات راه‌یار است که خاطرات سیدحمید شاهنگیان از آهنگسازان و مدیران تأثیرگذار حوزه موسیقی انقلاب اسلامی را شامل می شود. شاهنگیان تنظیم و آهنگسازی بسیاری از سرودهای انقلابی نظیر «برخیزید ای شهیدان راه خدا» و یا «خمینی ای امام» را بر عهده داشته است.

مراسم رونمایی از این‌کتاب با محمدجواد کربلایی و مرتضی قاضی مصاحبه کنندگان کتاب و روح‌الله رشیدی محقق و تدوینگر اثر همراه است.

این‌برنامه امروز دوشنبه ۲۱ بهمن از ساعت ۱۵ در کتابخانه مرکزی پارک شهر واقع در خیابان بهشت، ورودی درب چهارم پارک شهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4848815
مریم علی بابایی

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