به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و معرفی کتاب «برخیزید» شامل مجموعه خاطرات شفاهی سید حمید شاهنگیان امروز دوشنبه ۲۱ بهمن، همزمان با فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می‌شود.

کتاب «برخیزید» عنوان تازه‌ترین اثر انتشارات راه‌یار است که خاطرات سیدحمید شاهنگیان از آهنگسازان و مدیران تأثیرگذار حوزه موسیقی انقلاب اسلامی را شامل می شود. شاهنگیان تنظیم و آهنگسازی بسیاری از سرودهای انقلابی نظیر «برخیزید ای شهیدان راه خدا» و یا «خمینی ای امام» را بر عهده داشته است.

مراسم رونمایی از این‌کتاب با محمدجواد کربلایی و مرتضی قاضی مصاحبه کنندگان کتاب و روح‌الله رشیدی محقق و تدوینگر اثر همراه است.

این‌برنامه امروز دوشنبه ۲۱ بهمن از ساعت ۱۵ در کتابخانه مرکزی پارک شهر واقع در خیابان بهشت، ورودی درب چهارم پارک شهر برگزار می‌شود.