وهابیت منشأ تفکر جریان تکفیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی عباسی ظهر یکشنبه در دیدار با امام جمعه نجف اشرف و هیئت همراه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برای ملتهای منطقه تحولی شگرف به شمار میرفت، افزود: انقلاب اسلامی منحصر به ملت ایران نیست بلکه به همه عالم تعلق دارد.
وی با تأکید بر اینکه غریبهها نباید برای سرنوشت ملتهای منطقه تصمیم بگیرند، افزود: استقلال در تصمیمگیری و اداره امور هر کشور، به ملت و دولت خود آن کشور مربوط است.
رئیس جامعه المصطفی (ص) بیان کرد: طرح جدید استعمار، موسوم به «معامله قرن» غدهای سرطانی است که در منطقه ایجاد کردهاند و انتظار دارند ملل منطقه نیز این امر را بپذیرند.
وی گفت: جریان تکفیری دستپرورده غریبههای حاضر در منطقه است تا برای کشورها تصمیمگیری کنند و بیگانگان همواره از جریانهای تکفیری حمایت کردهاند؛ در حال حاضر نیز به دنبال خلق فتنههای جدید در منطقه هستند.
حجت الاسلام عباسی عنوان کرد: منشأ تفکر جریان تکفیری، وهابیت است که برای مقابله با این جریان باید کشورهای منطقه بیشتر با هم ارتباط داشته باشند.
وی ادامه داد: ملتهای منطقه باید با همکاری هم در برابر این فتنهها بایستند که حوزههای علمیه و نخبگان نقش ویژهای در این زمینه دارند.
رئیس جامعه المصطفی (ص) ارتباط و همکاری علما و حوزههای علمیه را در حل مشکلات کنونی منطقه ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و افزود: حل مشکلاتی که امروزه گریبان مردم منطقه را گرفته، نیازمند همراهی و همکاری نخبگان و علماست.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه اصلی جهان اسلام مانند حوزه علمیه نجف و قم، بُعد بینالمللی داشتهاند، تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی (ره)، شورای سرپرستی طلاب غیرایرانی راهاندازی شد و در ادامه و پس از تلفیق دو سازمان بزرگ، جامعةالمصطفی به وجود آمد.
حجت الاسلام عباسی با بیان اینکه جامعه المصطفی با آغوش باز پذیرای پیروان دیگر مذاهب اسلامی است، افزود: این مرکز علمی آموزههای دینی را با رویکرد تقریبی ارائه میدهد.
وی بیان کرد: توجه به تقریب مذاهب اسلامی و تقویت روحیه برادری میان پیروان مذاهب اسلامی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جامعه المصطفی (ص) با بیان اینکه این نهاد علمی رشتههای متعدد و متنوع آموزشی را ارائه داده است، افزود: رشتههای ارائه شده در المصطفی، شامل رشتههای علوم اسلامی و علوم انسانی با گرایش اسلامی است.
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