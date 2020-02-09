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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۳۸

رئیس جامعه المصطفی العالمیه:

وهابیت منشأ تفکر جریان تکفیری است

وهابیت منشأ تفکر جریان تکفیری است

قم - رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: وهابیت منشأ تفکر جریان تکفیری است که برای مقابله با این جریان باید کشورهای منطقه بیشتر با هم ارتباط داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عباسی ظهر یکشنبه در دیدار با امام جمعه نجف اشرف و هیئت همراه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برای ملت‌های منطقه تحولی شگرف به شمار می‌رفت، افزود: انقلاب اسلامی منحصر به ملت ایران نیست بلکه به همه عالم تعلق دارد.

وی با تأکید بر اینکه غریبه‌ها نباید برای سرنوشت ملت‌های منطقه تصمیم بگیرند، افزود: استقلال در تصمیم‌گیری و اداره امور هر کشور، به ملت و دولت خود آن کشور مربوط است.

رئیس جامعه المصطفی (ص) بیان کرد: طرح جدید استعمار، موسوم به «معامله قرن» غده‌ای سرطانی است که در منطقه ایجاد کرده‌اند و انتظار دارند ملل منطقه نیز این امر را بپذیرند.

وی گفت: جریان تکفیری دست‌پرورده غریبه‌های حاضر در منطقه است تا برای کشورها تصمیم‌گیری کنند و بیگانگان همواره از جریان‌های تکفیری حمایت کرده‌اند؛ در حال حاضر نیز به دنبال خلق فتنه‌های جدید در منطقه هستند.

حجت الاسلام عباسی عنوان کرد: منشأ تفکر جریان تکفیری، وهابیت است که برای مقابله با این جریان باید کشورهای منطقه بیشتر با هم ارتباط داشته باشند.

وی ادامه داد: ملت‌های منطقه باید با همکاری هم در برابر این فتنه‌ها بایستند که حوزه‌های علمیه و نخبگان نقش ویژه‌ای در این زمینه دارند.

رئیس جامعه المصطفی (ص) ارتباط و همکاری علما و حوزه‌های علمیه را در حل مشکلات کنونی منطقه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: حل مشکلاتی که امروزه گریبان مردم منطقه را گرفته، نیازمند همراهی و همکاری نخبگان و علماست.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه اصلی جهان اسلام مانند حوزه علمیه نجف و قم، بُعد بین‌المللی داشته‌اند، تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی (ره)، شورای سرپرستی طلاب غیرایرانی راه‌اندازی شد و در ادامه و پس از تلفیق دو سازمان بزرگ، جامعةالمصطفی به وجود آمد.

حجت الاسلام عباسی با بیان اینکه جامعه المصطفی با آغوش باز پذیرای پیروان دیگر مذاهب اسلامی است، افزود: این مرکز علمی آموزه‌های دینی را با رویکرد تقریبی ارائه می‌دهد.

وی بیان کرد: توجه به تقریب مذاهب اسلامی و تقویت روحیه برادری میان پیروان مذاهب اسلامی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جامعه المصطفی (ص) با بیان اینکه این نهاد علمی رشته‌های متعدد و متنوع آموزشی را ارائه داده است، افزود: رشته‌های ارائه شده در المصطفی، شامل رشته‌های علوم اسلامی و علوم انسانی با گرایش اسلامی است.

کد مطلب 4848963

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