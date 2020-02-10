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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۵۳

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

اعمال محدودیتهای ترافیکی برای شهر یاسوج در راهپیمایی ۲۲ بهمن

اعمال محدودیتهای ترافیکی برای شهر یاسوج در راهپیمایی ۲۲ بهمن

یاسوج- رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد گفت: در راهپیمایی ۲۲ بهمن در یاسوج محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خوشوقت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این محدودیت‌ها در برخی از خیابان‌ها و میادین از ساعت هفت صبح آغاز و تا پایان مراسم راهپیمایی نیز ادامه دارد.

وی بیان داشت: این محدودیت در میدان امام حسین (ع) به سمت آبشار یاسوج اعمال می‌شود.

خوشوقت افزود: همچنین تردد با خودرو در خیابان جمهوری و مسیرهای منتهی به آن و خیابان طالقانی و مسیرهای منتهی به آن ممنوع است.

وی اظهار داشت: همچنین مسیرهای منتهی به میدان هفت تیر یاسوج همچون بلوار شهید مطهری به سمت میدان شهدا و میدان هفت تیر، چهار راه هلال احمر به سمت میدان هفت تیر، تقاطع جانبازان و خیابان ۱۳ آبان به سمت میدان هفت نیز محدودیت ترافیکی دارد.

کد مطلب 4849737

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