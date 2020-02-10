کمپ آموزش راهبردی اینترنت اشیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگسرای فناوری اطلاعات، کمپ «آموزش راهبردی اینترنت اشیا»، با حضور ستاره امیری، دبیر کانون شهر هوشمند فرهنگسرای فناوری اطلاعات، مهشید کارخانه‌چی روانشناس و مدرس، مهدی آقایی کارشناس اینترنت اشیا، محمدباقر سیف اللهی، مدیر پروژه های اینترنت اشیا، آرمان ارسطوزاده و احمدرضا سعیدی مدرس و کارشناس سخت افزاری پروژه های اینترنت اشیا در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این کمپ آموزشی، ستاره امیری با اشاره به جدیدترین معماری شهرهای هوشمند، به تشریح کاربرد اینترنت اشیا و معرفی IoE (اینترنت همه چیزها) بعنوان ابزار اصلی تحقق شهر هوشمند پرداخت و مهارت‌ها و مشاغلی که در یک پروژه اینترنت اشیا موردنیاز و مطرح است را معرفی کرد.

سپس مهشید کارخانه چی با دعوت از شرکت کنندگان به انجام بازی‌های گروهی، ضمن برشمردن نیازهای اساسی انسان، چگونگی شناخت افراد نسبت به توانمندی های خویش و ایفای نقش در یک گروه کاری اینترنت اشیا را بیان کرد.

مهدی آقایی و آرمان ارسطوزاده نیز شرکت کنندگان را با حوزه نرم‌افزاری پروژه‌های اینترنت اشیا آشنا کردند. معرفی انواع حوزه‌های کلیدی اینترنت اشیا از جمله Big Data، Data Mining، واقعیت مجازی و نحوه شناخت بهتر نسبت به مباحث شبکه‌ و پروتکل‌های مهم این حوزه، از دیگر برنامه های این بخش بود.

محمدباقر سیف اللهی نیز با تشریح مفاهیم «استارت‌آپ» و «کارآفرینی» به تفاوت این دو مفهوم پرداخت و با اشاره به پیشینه و مفهوم «مدیریت پروژه»، شاخص ترین نکات این حوزه را به ساده‌ترین مدل بیان کرد.

در بخش کارگاهی این کمپ نیز احمدرضا سعیدی به معرفی انواع سنسورها، نحوه شبکه‌سازی آنها پرداخت.

در ادامه شرکت کنندگان با شناخت و نحوه آشنایی با انواع بردهای آموزشی، کارکرد و نحوه راه‌اندازی و کار با محیط برنامه‌نویسی «برد Raspberry Pi » آشنا شدند و پروژه تشخیص چهره به عنوان یکی از کاربردهای مهم اینترنت اشیا در خانه‌های هوشمند و نیز امنیت در شهر هوشمند پیاده‌سازی شد.