دعوت آملی لاریجانی از آحاد مردم برای شرکت در جشن پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مساله بزرگداشت انقلاب اسلامی، خصوصاً یوم الله ۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برای نشان دادن وحدت ملت، همچنان بسیار بااهمیت است.

وی گفت: امسال که ما با تشدیدحرکت های ناهنجار بین المللی از ناحیه آمریکایی ها و اروپایی ها مواجه بودیم، راهپیمایی مردم معنای دیگری خواهد داشت. ما اطمینان داریم که مردم بصیر ما در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن به جهان نشان خواهند داد که این ملت با بصیرت خودش و استقامت خودباوجودهمه مشکلات، هیچگاه تسلیم سلطه نخواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: از همه مردم عزیزمان می خواهیم که مثل سابق این راهپیمایی عظیم را هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار کنند و وحدت و انسجام ملی را در آن متجلی نمایند. کشورهای سلطه بفهمند که این مردم با همه سلایق و با همه مشکلات و گاه انتقاداتی که دارند، پای انقلاب ایستاده اند و اهداف و غایات مهم اخلاقی و معنوی و انسانی انقلاب را رها نخواهند کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدواریم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، به دشمنان خصوصاً آمریکایی ها نشان دهد ادعاهایی که در انصراف مردم از انقلاب داشته اند، هیچ بنیانی نداشته و تخیلی بیش نبوده است.