عملیات غافلگیر کننده ارتش سوریه علیه القاعده و فتح ۲ منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه بر شهرک‌های میزناز و کفرحلب در جنوب شرق الاتارب در جنوب غرب حلب مسلط شد.

خبرنگار اسپوتنیگ در حومه حلب گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه در محور العیس به شکل غافلگیرانه به سوی عمق مناطق تحت تسلط جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه در حومه جنوب غربی حلب همجوار با حومه شمالی ادلب پیشروی کردند.

بر اساس این گزارش؛ در این عملیات غافلگیرانه، نیروهای ارتش سوریه علاوه بر شهرک‌های قناطر و تل جزرایا در غرب حلب، ظهر امروز به وقت محلی بر شهرک‌های میزناز و کفرحلب و نیز بلندی راهبردی کفرحلب هم مسلط شدند و جاده مواصلاتی ادلب به حلب معروف به ۶۰ را قطع کردند.

جاده سریع السیر ۶۰ به موازات اتوبان ام ۵ قرار دارد.