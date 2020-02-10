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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۲۴

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

صدور ۲۴۷ هزار پلاک ثبتی تک‌برگی

صدور ۲۴۷ هزار پلاک ثبتی تک‌برگی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون ۲۷۴ هزار و ۴۹۸ پلاک ثبتی به مساحت ۳۴ هزار و ۶۹۵ هکتار توسط سازمان ملی زمین و مسکن تک برگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان در دهمین نشست مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخلات در آن با اشاره به نقش پر اهمیت سازمان ملی زمین و مسکن در ساماندهی اراضی دولتی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون اقدام به تک برگی کردن ۲۷۴ هزار و ۴۹۸ پلاک ثبتی به مساحت ۳۴ هزار و ۶۹۵ هکتار کرده است.

نبیان همچنین با اشاره به ایجاد سامانه جامع املاک و مستغلات توسط این سازمان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار هکتار از اراضی تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به منظور جانمایی در بانک کاداستر آماده سازی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخلات با بیان اینکه چنین نشست‌هایی که با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در بحث زمین هستند شاه کلید حل مشکلات حوزه زمین‌های دولتی و ملی است خاطر نشان کرد: با تشکیل چنین نشست‌های تخصصی می‌توانیم امیدوار باشیم زمین خواری و تداخلات آمار سازمان‌های متفاوت ریشه کن شود.

در این جلسه گزارشی در خصوص اهداف جلسات مشترک نظارتی و اجرایی، گزارشی از آسیب‌ها و مشکلات اجرای طرح کاداستر، گزارش عملکرد اعضای کارگروه و پیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه شد.

کد مطلب 4850033
محمد جندقی

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