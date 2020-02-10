گلبانگ الله اکبر در مازندران طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار مازندران در شب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از روی بام خانه‌ها و یا با حضور در کوچه‌ها و خیابان‌ها نوای الله اکبر سر دادند.

براساس اعلام خبرنگاران مهر از مناطق مختلف مازندران، مردم ولایتمدار استان دقایقی قبل با طنین گلبانگ الله اکبر، همدلی و همراهی و وحدت خود را در شب تاریخی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نشان دادند.

همچنین همزمان با نوای الله اکبر مردم دیار علویان، سوت کشتی‌ها و قطار در بندرها و ایستگاه‌های ریلی به صدا درآمد و نوای الله در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان نیز طنین انداز شد.

مردم مازندران فردا با شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر برگ زرینی را در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی در راستای بیعت با آرمان‌های والای نظام اسلامی و رهبرمعظم انقلاب ثبت خواهند کرد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۶۱ نقطه استان برگزار خواهد شد.