۵۰ کیلومتر از شبکه آبفای اهواز در بارندگی آذرماه نشست کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام مریدی عصر امروز دوشنبه در صحن علنی شورای شهر اهواز اظهار کرد: در راستای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب اهواز ۷۵ کیلومتر از شهر را شخم زدیم و تاکنون ۶۰ کیلومتر نیز بازسازی شده و ۱۵ کیلومتر دیگر باقی مانده که پیشرفت فیزیکی در مرحله ۸۰ درصد است.

وی افزود: در بارندگی ۲۵ آذرماه امسال حدود ۵۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب در اهواز نشست کرد که در این راستا هم سرعت و هم سختی کار زیاد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان از پروژه اجرا را کردیم با اینکه ۹۵ میلیارد بیشتر به ما اعتبار تخصیص نداده‌اند.

وی با تشکر از نگاه خاص و ویژه مسئولان ارشد استان خوزستان به اجرای این پروژه‌ها بیان کرد: به دستور مقام معظم رهبری طرح «فاضلاب اهواز» در بودجه سال ۹۹ رفته است و در مجلس مصوب خواهد شد.