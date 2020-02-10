جشن بزرگ‌ انقلاب در اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه جشن بزرگ‌انقلاب و پاسداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی با حضور حمید ملانوری، مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور، امام جمعه احمد آباد مستوفی، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار، بخشدار، شهردار و اقشار مختلف مردم در احمد آباد مستوفی اسلامشهر برگزار شد.

ملانوری در سخنانی ضمن تبریک فرا رسیدن ۲۲ بهمن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دهه مبارک فجر نماد اقتدار، عزت و سربلندی ملت ایران است.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی با گذشت چهل و یک سال از عمر با برکت خود به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شده افزود: ساختن کشوری امن، آرام، مقتدر و مستقل جز آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و امروز ایران اسلامی از امنیتی مثال زدنی برخوردار است و در تأمین امنیت منطقه و بسیاری از تحولات مهم اثرگذار است.

مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به جنگ اقتصادی، روانی و تبلیغاتی دشمنان علیه ملت بزرگ ایران گفت: همانگونه که مقام‌معظم رهبری فرمودند ملت ما باید با هوشیاری در مقابل این جنگ دشمن حالت تدافعی بگیرد.

وی با اشاره به برخی تحولات مهم منطقه در ماه‌های اخیر افزود: ترور نا جوانمرادنه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد که دشمنان انقلاب از اقتدار و پیروزی‌های ملت ایران و جبهه مقاومت در منطقه هراس دارند.

ملانوری به اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمائی ۲۲ بهمن و مشارکت بالای مردم در انتخابات بزرگ‌دوم اسفند اشاره کرد و گفت: ان شاالله با حضور پرشور مردم در این دو رویداد مهم شاهد خلق حماسه‌هایی دیگر که سربلندی نظام اسلامی، رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران را به دنبال دارد خواهیم بود.