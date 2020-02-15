امکان تغییر نتایج پرسپولیس و سپاهان در آسیا چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا دو بحث قابل توجه در مورد باشگاه‌های ایرانی حاضر در این مسابقات شکل گرفت. ابتدا بحث شکایت پرسپولیس از باشگاه الدحیل قطر و درخواست از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تغییر نتیجه این مسابقه بود. استدلال پرسپولیسی‌ها دوکارته بودن «المعز علی» مهاجم قطری این تیم بود و اینکه وی از بازی با پرسپولیس محروم بوده است.

بحث دیگر مرتبط با باشگاه سپاهان بود. سپاهان در شرایطی العین را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد که بعد از این مسابقه شائباتی از شکایت باشگاه العین از سپاهان مطرح شد. گفته می‌شد العینی ها همانند باشگاه پرسپولیس به دوکارته بودن سعید آقایی بازیکن سپاهان اعتقاد داشته اند که نباید مقابل این تیم بازی می کرده است.

خبرنگار مهر برای بررسی این دو ادعای مطرح شده و احتمال تغییر نتیجه بازی پرسپولیس - الدحیل و سپاهان - العین با میرحیدری مشاور حقوقی گفتگو کرد.

میرحیدری در این خصوص گفت: روال اعتراض برای تغییر نتیجه یک مسابقه به این شکل است که ابتدا تا دو ساعت بعد از اتمام مسابقه باید اعتراض کتبی و با امضای سرپرست تیم به ناظر مسابقه تقدیم شود. سپس باشگاه ۴۸ ساعت فرصت دارد تا جزئیات شکایتش را خطاب به دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا بفرستد و مبلغ ۵۰۰ دلار حق شکایت را بپردازد.

وی ادامه داد: دیروز مدیر محترم بین الملل باشگاه سپاهان علی رغم اینکه در سفر ازبکستان حضور داشتند با توجه به اهمیت موضوع برای باشگاه و هواداران چندین بار با بنده تماس گرفتند و بنده به ایشان توصیه کردم قبل از هر اقدامی دریافت یا عدم دریافت شکایت از سوی باشگاه العین را از ناظر بازی سوال کنند. ایشان هم دریافت هر نوع شکایت را تکذیب کرد و بدین ترتیب اساساً شکایتی از جانب العین مطرح نشده تا بحث مسائل ماهیتی قضیه مطرح شود.

این کارشناس حقوقی در ادامه درباره شرایط پرسپولیس هم گفت: آنچه که من می دانم این است که پرسپولیس نه دو ساعت بعد از مسابقه و نه ۴۸ ساعت بعد از آن شکایت و اعتراضشان را به ناظر و دبیر کل AFC نداده است. باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه خود گفته است امور بین الملل باشگاه پیگیر است. در حالی که چون قانون را رعایت نکرده، بر فرض صحت و تطبیق امر با قانون تغییر نتیجه ممکن نیست. البته من درباره ماهیت و نتیجه صحبت نمی‌کنم و صحبتم صرفاً رعایت جهات شکلی قضیه است.

میرحیدری خاطرنشان کرد: خارج از این موضوع باید بدانیم کیفیت و ثبات قوانین در AFC پایین است و مقررات خود در این موارد را مدام تغییر می‌دهند در حالی که شما چنین چیزی را فیفا نمی‌بینید. مثل اینکه وکیل وقت باشگاه سپاهان در قضیه رحمان احمدی (بازیکن سابق سپاهان) به یک حکم منسوخ شده AFC استناد کرده بود که می‌گفت محرومیت بازیکنان می‌تواند در بازی‌های داخلی هم اعمال شود و با این استدلال غلط سپاهان آن پرونده را باخت . در مجموع صحبت من شکل کار است که گویا رعایت نشده است. متأسفانه باشگاه‌ها و بعضی از مدیران فوتبالی ما نسبت به قوانین و شرح وظایفشان اشراف ندارند و این انتقاد به آنها وارد است.

کارشناس حقوقی در پایان گفت: به هر حال باید قبول کرد از لحاظ ماهیتی موضوع کارت‌های بازیکنان هم به دلیل احکام متناقض دارای ابهاماتی است و توصیه من این است که طرف‌های ذینفع برای روشن شدن موضوع هر چه سریع‌تر با AFC مکاتبه کنند.