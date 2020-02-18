به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین جلسه کارگروه مدیریت سامانه بازارگاه با دستور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد تا عرضه جو تا پایان امسال و عرضه ذرت از ابتدای سال ۹۹ از طریق بازارگاه انجام شود.

در این جلسه مقررشد تا معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب کارهای کشاورزی در هنگام ورود هر محموله نهاده جو به کشور مراتب را به معاونت امور دام (دفتر بهبود و تغذیه جایگاه دام) اطلاع و بلافاصله فرآیند سهمیه بندی آن کالا در سامانه بازارگاه توسط معاونت امور دام تهیه و در سامانه، بارگذاری شود.

همچنین مقرر شد تا معاونت امور دام جهت اجرای این مهم از همکاری و همفکری تشکل‌های ملی بهره مند شود اما ضرورتاً تمامی فرآیند توزیع در سامانه توسط معاونت امور دام صورت خواهد گرفت.

براساس مصوبات این جلسه، تمامی محموله‌های پیش فروش شده توسط شرکت‌های تأمین کننده نهاده جو حداکثر تا تاریخ ۲۸.۱۲.۹۸، مشروط به آنکه پول آن به حساب فروشنده واریز شده باشد دارای اعتبار است.

محموله‌های فوق می‌بایست حداکثر تا تاریخ فوق منجر به تحویل شود و در غیر این صورت ابطال می‌شود این موضوع توسط این دفتر به کلیه شرکت‌های وارد کننده ابلاغ خواهد شد.

در این جلسه همچنین مقررشد تا عرضه ذرت از ابتدای سال آینده از طریق سامانه بازارگاه صورت گیرد و با توجه به مشکلاتی که ناشی از کمبود ذرت در کشور وجود دارد شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند صرفاً نهاده ذرت را با رعایت کلیه مقررات و ضوابط با هماهنگی کامل معاونت تولیدات دامی خارج از سامانه بازارگاه عرضه کند و لیست توزیع آن را در اختیار مدیریت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی قرار دهد.

با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اطلاعات لازم برای اجرای دستور وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه نهاده‌های خود از طریق سامانه بازارگاه را در اختیار بانک کشاورزی قرار داده تا بانک یاد شده بستر لازم را در سامانه برقرار نماید، مقرر گردید حداکثر تا پایان بهمن ماه تمامی اقدامات لازم از طرف بانک کشاورزی برای این منظور در سامانه صورت گیرد و شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به عرضه کنجاله سویا و جو در صورتیکه برنامه عرضه در بازار را دارد از ابتدای اسفند ۹۸ در سامانه اقدام کند.

ضمن اینکه مقرر شد تا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه ظرف مدت یک هفته، نسبت به بررسی گزارش حسابرسی کالایی که توسط بانک کشاورزی تهیه و اجرایی شده اقدام و ضمن رفع نقصان و یا مشکلات احتمالی، نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند که ضرورت امکان گزارش گیری از فرایند عرضه دانه سویا تا مرحله تبدیل به کنجاله و عرضه آن، مورد تاکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، با این مصوبه انتظار می‌رود دست دلالان از بازار نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، کوتاه شود و شاهد خروج این اقلام از شبکه توزیع رسمی نباشیم.