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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد:

توسعه بازارچه های صنایع دستی ایلام برای فروش محصولات

توسعه بازارچه های صنایع دستی ایلام برای فروش محصولات

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام از توسعه بازارچه های صنایع دستی ایلام برای فروش محصولات تولیدی صنعتگران استان خبر داد.

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون ۳۳ رشته صنایع دستی در ایلام فعال است که مهمترین صنعت دستی استان گلیم نقش برجسته است.

وی ادامه داد: گلیم ساده، جاجیم بافی، حصیربافی، چیت بافی، چرم دوزی، نقاشی روی سفال و محرق ساقه گندم از دیگر رشته‌های صنایع دستی استان است.

شنبه زاده افزود: بیش از ۱۰ هزار هنرمند صنایع دستی در ایلام فعالیت دارند که بیش از نیمی از این تعداد در رشته گلیم نقش برجسته که مهمترین صنعت دستی استان است، فعال هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام عنوان کرد: تسهیلات کم درصد، بیمه کردن کارگاه داران و گلیم بافان از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر از جمله خدمات ارائه شده به بافندگان در راستای توسعه صنایع دستی است.

وی تصریح کرد: جوانان استان در هر یک از رشته‌های مورد علاقه خود می‌توانند با کسب آموزش‌های لازم وارد فضای کسب و کار با کمترین سرمایه‌گذاری شوند.

شنبه زاده با اشاره به توسعه بازارچه‌های صنایع دستی برای فروش هنرمندان صنایع دستی ایلام، اظهار کرد: هم اکنون یک بازارچه صنایع دستی در مرکز استان فعال و قرار است به زودی بازارچه صنایع دستی سرابله افتتاح می‌شود.

کد مطلب 4855814

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