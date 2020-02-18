تل آویو به دنبال برقراری پرواز مستقیم به عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «میکی زوهر» رئیس فراکسیون لیکود در کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از احتمال پرواز مستقیم از اراضی اشغالی به عربستان خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: تل آویو سعی دارد مسلمانان حاضر در اراضی اشغالی فلسطین بتوانند با پروازهای مستقیم از تل آویو عازم عربستان شوند نه از طریق اردن.

این مقام اسرائیلی افزود: در رابطه با این موضوع به پیشرفت هایی رسیده است و مشکل پرواز مستقیم به عربستان با مداخله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حل خواهد شد.

زوهر با این ادعا که حزب لیکود، مؤید آزادی عبادت و ادیان است، مدعی شد که تلاش خواهد کرد تا با همکاری نتانیاهو، با مسئولان سعودی تماس برقرار کند؛ زیرا نتانیاهو «موفق شده است، تماسهای نزدیکی با سعودی داشته باشد».

منابع دیپلماتیک عربی ۱۸ بهمن ماه به روزنامه‌ اسرائیلی «اسرائیل هیوم» گفتند که گفت‌وگوهایی با وساطت آمریکا بین عربستان و تل آویو در حال انجام شدن است که ممکن است در نهایت به دیدار نتانیاهو و بن‌سلمان در قاهره یا منامه منجر شود.