نخستین واکنش اشرف غنی به اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «محمد اشرف غنی»، رئیس‌جمهور افغانستان در نخستین سخنرانی پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، پیروزی خود را، پیروزی جمهوریت مردم افغانستان عنوان کرد.

به گفته اشرف غنی، این پیروزی با رأی و ایستادگی مردم به دست آمده است.

اشرف غنی همچنین، حکومت را امانت تمام ملت افغانستان توصیف نمود و تاکید کرد که حس هیجان گروهی، فردی و قومی نداریم.

رئیس جمهور افغانستان علاوه بر این پایان رقابت‌ها را اعلام کرد و این کشور را غیرقابل تقسیم دانست و در ارتباط با مذاکرات صلح گفت: جامعه کثرت گرا و پرتوان افغانستان طالبان را جذب می‌کند و نتایج مذاکرات یعنی نمایش قدرت، جذبه و سعه صدر جامعه و دولت برای جذب طالب و هر گروه دیگر.

این سخنان رئیس جمهور افغانستان کمتر از ساعاتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت.

در همین ارتباط، «حوا علم نورستانی» رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت، محمد اشرف غنی با کسب ۵۰/۶۴ درصد از آرا برنده انتخابات است.

همچنین بر اساس اعلام این کمیسیون، عبدالله عبدالله با کسب ۷۲۸۴۱ رأی، ۳۹.۵۲ آرا را به خود اختصاص داده است.

گلبدین حکمیتار رهبر حزب اسلامی افغانستان با کسب ۷۰ ۲۴۱ رأی معادل ۳.۸۵ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است.

در نخستین واکنش‌ها به اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان، «عبدالله عبدالله»، اصلی‌ترین رقیب محمد اشرف غنی در صفحه رسمی خود در فیسبوک اعلام کرد که در دیدار با شورای انسجام مجاهدین گفته است که آن چه را که او «نتیجه تقلبی»، عنوان کرده، نخواهد پذیرفت.

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه پنج ماه پس از برگزاری انتخابات اعلام شد.