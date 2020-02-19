به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه) با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات روز جمعه گفت: دو موضوع در مورد انتخابات پیش رو مطرح است که باید به آنها توجه کرد؛ نخست اینکه اصولاً نهادهای جمهوری اسلامی ایران به وسیله انتخابات شکل میگیرد و کارآمدی آنها به دو موضوع بستگی دارد.
وی افزود: نخستین موضوع داشتن پشتوانه رأی قوی است که اهمیت زیادی دارد، چراکه سبب میشود این نهادها بتوانند با قوت و قدرت بیشتری به حل مشکلات بپردازند.
لاریجانی با بیان اینکه هر چه پشتوانه رأی نهادهای حکومتی ضعیفتر باشد، به طور طبیعی قدرت نفوذ و تأثیر آنها در کارها کاهش مییابد، ادامه داد: اگر قصد ما حل مشکلات کشور است که در شرایط فعلی پیچیدگیهای مختلفی دارد، باید پشتوانه نهادهای دموکراتیک نیز قوی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افرادی که در انتخابات پیش رو انتخاب میشوند، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودهاند باید متدین باشند، افزود: خداترس بودن در اینکه افراد به مصالح ملی توجه کنند بسیار مؤثر است و ویژگی سرزندگی و انقلابی بودن افرادی که انتخاب میشوند، در اینکه انقلاب به حیات خود ادامه دهد، تأثیرگذار است.
وی کاردان و باتدبیر بودن، توجه به مصالح کشور و شناخت موضوعات اساسی کشور را از دیگر ویژگیهایی عنوان کرد که مردم باید در انتخاب منتخبان خود به آن توجه کنند و ادامه داد: البته ممکن است همه افرادی که انتخاب میشوند متخصص نباشند، اما این ظرفیت را داشته باشند که از دیدگاه متخصصان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه رأی قوی به نهادهای حکومتی و انتخاب افراد اصلح همیشه برای نظام جمهوری اسلامی ایران، رکنی و اساسی است، تصریح کرد: موضوع رأی بالا و قوی، پشتوانهای اساسی در در حل مشکلات مردم است و افرادی که انتخاب میشوند باید ویژگیهایی را که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، داشته، کاردان بوده و صلاحیت اخذ نظرات تخصصی را از بخشهای مختلف داشته باشند.
لاریجانی با بیان اینکه آمریکاییها در این مقطع چند موضوع را دنبال میکنند، افزود: یکی از موضوعات، تحریمهای همه جانبهای است که اعمال کردهاند، به طوری که پس از پیروزی انقلاب این حجم وسیع از تحریمها را نداشتهایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمریکاییها تنها به موضوع تحریم اکتفا نکردهاند، ادامه داد: افرادی همانند پمپئو در آمریکا بر موضوع انتخابات ایران متمرکز شدهاند تا مردم را تشویق کنند که رأی نداده و در انتخابات حضور نیابند.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا آمریکاییها بر مولفه انتخابات تمرکز کردهاند، تاکید کرد: این موضوع به آن برمی گردد که آنها متوجه شدهاند اگر مردم در انتخابات حضور چشمگیر داشته باشند، در کارآمدی کشور موثر خواهد بود، در حالی که آنها میخواهند این کارآمدی را ضعیف کنند.
لاریجانی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر با آمریکاییها مصاف سیاسی و اقتصادی دارد، ادامه داد: آمریکاییها در حال حاضر فشار را بر ایران افزایش دادهاند و در تحریمها فصل جدیدی را در موضوعات مختلف صنعتی و معدنی باز کردهاند که اگر بخواهیم در مصاف با آنها موفق باشیم و کم هزینه عبور کنیم، باید نشان دهیم که مردم در انتخابات شرکت جدی دارند، چرا که این موضوع به حل مشکلات و جلوگیری از فشار آمریکاییها کمک میکند.
وی با بیان اینکه آمریکاییها به دنبال حضور کمرنگ مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، تصریح کرد: آنها میخواهند از این موضوع برای افزایش فشار به مردم در بُعد تحریم استفاده ابزاری کنند و همچنین کارآمدی کشور را کاهش دهند.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه مردم باید در انتخابات پیش رو عکس خواسته آمریکاییها عمل کنند، افزود: مردم باید با حضور پرشورتر و انتخاب صحیح، کارآمدی نهاد مجلس را افزایش دهند و همچنین با پیام قدرتمندی از این طریق آمریکاییهایی را خم کنند تا آنها مجبور شوند مسیر خود را تغییر دهند.
وی تاکید کرد: انتخابات مجلس فارغ از فلسفه اصلی نظام جمهوری اسلامی که حضور هر چه بیشتر و گستردهتر مردم است، میتواند تأثیری جدی در کارآمدی حکومت داشته باشد تا نهادهای حاکمیتی بتوانند مشکلات مردم را حل کرده و حریف ما را متوجه این مساله کنند که از مسیر فعلی نمیتواند ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی و انتخابات روز جمعه، موضوع منافع و امنیت ملی کشور مطرح است، افزود: بنده با توجه به سابقه طولانی که در حوزه امنیت ملی کشور دارم، خاضعانه به مردم می گویم چند ساعت وقت گذاشتن برای حضور در پای صندوقها برای رأی دادن به فرد موردنظرشان، پس از ۲۴ ساعت تأثیر خود را میگذارد و به آمریکاییها اعلام میکند که باید روش فشار اقتصادی حداکثری و ماجراجوییهای سیاسی را تغییر دهند و ریل خود را عوض کنند.
لاریجانی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات دستاورد بزرگی برای حل مشکلات و منافع ملی کشور است، ادامه داد: انتخابات روز جمعه با توجه به هوشیاری ملی ان شاالله انتخاباتی باعزت خواهد بود و موجب میشود که عزت ملی، حفظ و کارآمدی کشور افزایش یابد؛ همچنین دشمن را از مسیر خود منصرف میکند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: چند ساعت وقت گذاشتن برای حضور در پای صندوقهای رأی برکات زیادی برای رفع مشکلات مردم، پیروزی در مصاف با آمریکاییها و حل این مناقشه بزرگ خواهد داشت که ان شاالله با عنایت الهی و همت عالی، ملت شاهد یک انتخابات باشکوه هستیم.
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