اصرار یحیی به نیمکت نشینی بهترین مکمل برای خط میانی پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در پنج بازی گذشته پرسپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا سکان هدایت پرسپولیس را برعهده داشته است.

ترکیب سرخپوشان در این دیدارها نشان از عدم اعتقاد یحیی به تغییرات متوالی در ترکیب تیمش دارد. گل محمدی که دو بازی ابتدایی خود با پرسپولیس در لیگ برتر نوزدهم را با یازده بازیکن ثابت برگزار کرد در سومین دیدار نیز با همان نفرات مقابل استقلال تهران قرار گرفت. با این حال عقب افتادن پرسپولیس در نیمه دوم مقابل شاگردان فرهاد مجیدی باعث شد تا یحیی دست به تعویض بازیکنان اصلی بزند؛ تغییری که شکست را با تساوی عوض کرد تا بشار رسن یکی از بازیکنان اصلی این تیم در دیدار با الدحیل قطر باشد.

باخت سرخ ها مقابل الدحیل قطر بار دیگر باعث نیمکت نشینی بشار رسن و تغییر سیستم بازی پرسپولیس شد تا کمال کامیابی نیا بار دیگر در کنار احمد نوراللهی در میانه میدان بازی کند.

آمار بازیکنان پرسپولیس در فصل جاری نشان می دهد نوراللهی یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم بوده تا نتوان هیچ ایرادی به حضور همیشگی او در بین هافبک های اصلی این تیم گرفت.

او در همین پنج بازی با کمال کامیابی نیا (سه بازی)، محسن ربیع خواه (یک بازی) و بشار رسن (یک بازی) به عنوان هافبک مکمل بازی کرد.

در این بین بشار رسن با عملکردی بهتر از ربیع خواه و کامیابی نیا توانسته است تاثیر بسزایی در امر بازیسازی سرخ ها داشته باشد.

دقت پاس های رسن در پنج بازی اخیر سرخ ها که یک بار به عنوان بازیکن اصلی و دوبار به عنوان تعویضی انجام داده حدود ۸۷ درصد بوده است.

این در حالی است که کامیابی نیا حدود ۸۳ درصد پاس سالم داشته است.

گل محمدی در حالی رسن را در اکثر بازی ها نیمکت نشین کرده که او بر خلاف کامیابی نیا و ربیع خواه که هیچ تاثیری در خلق موقعیت گلزنی نداشته اند، دو بار موفق به ایجاد چنین شرایطی برای مهاجمان تیمش شده و خودش نیز یک بار در بازی با استقلال تهران گلزنی کرده است.

آمار رسن در نبردها نیز درخشان تر از دو هافبک دیگر سرخ ها که مکمل نوراللهی بوده اند است. ملی پوش عراقی پرسپولیس در ۴۲ درصد نبردها موفق بوده و کامیابی نیا با ۳۳ و ربیع خواه با ۲۹ درصد در رتبه های بعدی هستند.

با این حال گل محمدی علاقه ای به استفاده از این هافبک خلاق ندارد تا با وجود بازی مالکانه ای که در دو بازی آسیایی پرسپولیس شاهد بودیم تنها یک امتیاز نصیب قهرمان سه دوره متوالی لیگ برتر ایران شود.