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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۲۹

فرماندار شهرستان آوج :

روند مشارکت انتخابات در شهرستان آوج مطلوب است

روند مشارکت انتخابات در شهرستان آوج مطلوب است

قزوین- فرماندار شهرستان آوج گفت: مشارکت مردم در انتخابات روند مطلوبی دارد و از عصر امروز افزایش خواهد یافت.

نصرت الله علیرضایی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این شهرستان نیز روند انتخابات از صبح امروز مطلوب بوده و همزمان با سراسر کشور شرایط خوبی دیده می‌شود.

علیرضایی بیان کرد: با توجه به عمق دل بستگی مردم این شهرستان به نظام جمهوری اسلامی در این خطه در مناسبت‌ها حضور پرشور بوده و در این انتخابات هم مشارکت قابل توجه است.

وی با اشاره به فعالیت بیشتر مردم در شغل کشاورزی افزود: پیش بینی می‌کنیم از بعد از ظهر امروز جمعه حضور مردم در شعب اخذ رأی بیشتر شود.

علیرضایی یادآور شد: در شهرستان آوج ۵۲ شعبه اخذ پیش بینی شده که ۳۵ شعبه سیار و ۱۷ شعبه ثابت است.
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کد مطلب 4858832

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