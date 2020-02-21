روند مشارکت انتخابات در شهرستان آوج مطلوب است

نصرت الله علیرضایی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این شهرستان نیز روند انتخابات از صبح امروز مطلوب بوده و همزمان با سراسر کشور شرایط خوبی دیده می‌شود.

علیرضایی بیان کرد: با توجه به عمق دل بستگی مردم این شهرستان به نظام جمهوری اسلامی در این خطه در مناسبت‌ها حضور پرشور بوده و در این انتخابات هم مشارکت قابل توجه است.

وی با اشاره به فعالیت بیشتر مردم در شغل کشاورزی افزود: پیش بینی می‌کنیم از بعد از ظهر امروز جمعه حضور مردم در شعب اخذ رأی بیشتر شود.

علیرضایی یادآور شد: در شهرستان آوج ۵۲ شعبه اخذ پیش بینی شده که ۳۵ شعبه سیار و ۱۷ شعبه ثابت است.

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