بالارفتن تب فوبیای کرونا درکرمانشاه/مسئولان:همه چیز کنترل شده است

خبرگزاری مهر_ گروه استان‌ها: کرونا نوعی ویروس است که موجب ایجاد عفونت در بینی، سینوس‌ها یا گلو فوقانی می‌شود، نام ویروس کرونا از شکل آن گرفته شده که هنگام تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی شبیه به یک تاج خورشیدی است.

این ویروس برای اولین بار توسط لئو پون ویروس شناس در دانشکده بهداشت در چین رمزگشایی شد، او احتمال می‌دهد کرونا ابتدا در بدن یک حیوان ایجاد شده و سپس در انسان گسترش یافته و از جمله موارد نادری است که در اصطلاح پزشکی، زونوتیک نامیده می‌شود؛ این نام به بیماری‌هایی اطلاق می‌شود که از حیوان به انسان منتقل می‌شود. طبق اظهارات پون این ویروس موجب ایجاد پونومونی شده و به آنتی بیوتیک هیچ پاسخی نمی‌دهد. هنوز مشخص نیست که ویروس کرونا تا چه اندازه می‌تواند کشنده باشد.

با اعلام خبر ابتلای چند نفر از مردم کشورمان به "کرونا" و فوت دو نفر از این بیماران، متأسفانه موج ترس کاذبی بین توده مردم کشورمان ایجاد شده و این تصور بین عموم شکل گرفته که ابتلاء به کرونا، موجب مرگ بیمار مبتلا می‌شود!

ترس بی‌مورد از ویروس کرونا در حالی است که بنا بر آمارهای رسمی جهانی، میزان کشندگی کرونا در مقایسه با آنفلوآنزا بسیار کمتر است و تعداد افرادی که هر ساله در فصول سرد سال بر اثر ابتلاء به انواع آنفلوآنزا فوت می‌کنند، بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که در سال جاری بر اثر ابتلاء به کرونا فوت شده‌اند!

مورد مثبتی از کرونا در کرمانشاه مشاهده نشده است / ‏‬با مردم صادق هستیم

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون موردی مثبتی از کرونا در استان کرمانشاه مشاهده نشده است و ما با مردم با صداقت رفتار خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع سلامتی مردم نه سیاسی، نه اقتصادی و نه ارتباط با فردی دارد و کسی هم در رابطه با ویروس کرونا مقصر نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: اگر مورد مثبتی در استان مشاهده شود بدون استثنا به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند، اما تا وقتی که جواب‌ها و موارد منفی است، نمی‌توانیم به دروغ بگوییم که موردی از کرونا در استان کرمانشاه مشاهده شده است.

این مسئول گفت: نگرانی مردم در مورد کرونا منطقی نیست و التهابی است که به آنها وارد کردند، زیرا میزان مرگ و میر در آنفولانزا بیشتر از کرونا بوده است.

شکیبا عنوان کرد: بیشتر نگران افراد مسن و افرادی هستیم که سیستم ایمنی آنها به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، بیماران کلیوی، تنفسی و قلبی و عروقی ضعیف است.

وی ادامه داد: اگر افراد سالم دچار بیماری شوند چند روز بعد خوب می‌شود و خوشبختانه هنوز استان کرمانشاه مورد مثبت نشان داده نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه مردم باید پیشگیری را انجام دهند، عنوان کرد: ماسک‌ها را باید خوب استفاده کنیم، زیرا اگر خوب استفاده نکنیم، خود آنها منبعی از آلودگی خواهد بود.

کرمانشاه مرکز غرب کشور برای تشخیص آزمایش مبتلا به افراد کرونا است

این مسئول خاطرنشان کرد: بهترین راه حل پیشگیری، شستشوی مرتب و مکرر دست و صورت است.

وی گفت: با گرم شدن هوا کلاً فعالیت ویروس‌ها و عوامل تنفسی به شدت کاهش پیدا می‌کند و ویروس کرونا هم جدای از آنها نیست و مانند دیگر بیماری‌های تنفسی است که فعالیت ویروسی به شدت پایین می‌آید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: کرمانشاه مرکز غرب کشور برای تشخیص آزمایش مبتلا به افراد کرونا است، اما هیچ بیماری از استان دیگر به کرمانشاه منتقل نمی‌شود.

سرعت سرایت کرونا ۷ برابر آنفلوآنزا است



بهمن روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا این لحظه ورود مثبتی در استان کرمانشاه مشاهده نشده است و برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه، بخش‌هایی در نظر گرفته شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: آموزش‌هایی را برای مقابله و پیشگیری از کرونا برای پرستاران، پزشکان و کادر درمانی انجام شده است.

این مسئول عنوان کرد: بیماری‌زایی این ویروس خیلی کمتر از آنفلوآنزا است، اما خطری که دارد و ما نگران آن هستیم، سرایت آن بالاتر از آنفولانزا است.

روشنی تصریح داشت: اگر آنفولانزا درجه سرایت آن دو باشد، سرعت سرایت ویروس کرونا ۱۴ است، یعنی ۷ برابر سریع‌تر از آنفولانزا سرایت می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: ویروس کرونا شدت آن ضعیف‌تر از آنفلوآنزا است و حدود ۸۰ و ۹۰ درصد موارد هم همچون سرماخوردگی خفیف و جزئی خود به خود خوب می‌شود خطری ندارد، اما چون همه‌گیری آن قوی و انتقال آن سریع است، این انتقال نگران کننده است ولی خود آن خطر زیادی ندارد.

بستری بودن ۵ فرد مشکوک به کرونا در کرمانشاه

بنا بر اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پنج فرد مشکوک به کرونا بستری هستند که منتظر جواب آزمایش‌های آنان هستیم و تاکنون از ۷۵۰ بیمار دارای علائم کرونا، آزمایش به عمل آمده که هیچ‌کدام مبتلا به کرونا ویروس نبودند.