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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۵۳

بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی/ آغاز تمرینات برای المپیک

بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی/ آغاز تمرینات برای المپیک

حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان با انتشار پیامی از بازگشت دوباره خود به تشک کشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان با انتشار پیامی از بازگشت دوباره به تشک کشتی پس از گذشت ۲ ماه از عمل جراحی زانوی خود خبر داد.

در بخشی از پیام حسن یزدانی آمده:

«با سلام، خدارا شاکر هستم که توانستم بعد از گذشت ۶۵ روز از جراحی زانو دوباره به تشک برگردم و تمریناتم را ادامه بدهم. تشکر می کنم از همه عزیزانی که در این مدت چه با تماسها و پیامها و چه حضوری با تمام عشق و محبت جویای حالم بودند و از هیچ کمکی دریغ نکردند. امیدوارم با دعای خیر شما مردم در مسابقات آتی و همچنین مسابقات المپیک با خوشرنگ‌ترین مدال دل ملت شریف ایران را شاد کنم.»

حسن یزدانی در مدت نقاهت با نظر پزشکان و زیر نظر مربیان و فیزیوتراپ در اردوی تیم ملی حضور داشت و تمرینات ویژه ای را انجام می داد، اما از هم اکنون با رسیدن به شرایط مطلوب درمانی، می تواند تمرینات اصلی خود را بر روی تشک انجام دهد.

کد مطلب 4863459

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