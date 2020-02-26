بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی/ آغاز تمرینات برای المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان با انتشار پیامی از بازگشت دوباره به تشک کشتی پس از گذشت ۲ ماه از عمل جراحی زانوی خود خبر داد.

در بخشی از پیام حسن یزدانی آمده:

«با سلام، خدارا شاکر هستم که توانستم بعد از گذشت ۶۵ روز از جراحی زانو دوباره به تشک برگردم و تمریناتم را ادامه بدهم. تشکر می کنم از همه عزیزانی که در این مدت چه با تماسها و پیامها و چه حضوری با تمام عشق و محبت جویای حالم بودند و از هیچ کمکی دریغ نکردند. امیدوارم با دعای خیر شما مردم در مسابقات آتی و همچنین مسابقات المپیک با خوشرنگ‌ترین مدال دل ملت شریف ایران را شاد کنم.»

حسن یزدانی در مدت نقاهت با نظر پزشکان و زیر نظر مربیان و فیزیوتراپ در اردوی تیم ملی حضور داشت و تمرینات ویژه ای را انجام می داد، اما از هم اکنون با رسیدن به شرایط مطلوب درمانی، می تواند تمرینات اصلی خود را بر روی تشک انجام دهد.