کرونا طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در هرمزگان را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسین پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مرحله اول این طرح پنجم تا هشتم بهمن ماه در سراسر استان اجرا شد و طی آن به ۲۱۰ هزار کودک زیر پنج سال قطره خوراکی فلج اطفال داده شد.

حسین پور افزود: مرحله دوم این طرح نیز قرار بود در روزهای پنجم تا هشتم اسفندماه برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور پیشگیری از انتقال آن، لغو و اجرای آن به زمان دیگری موکول شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت کرونا در هرمزگان گفت: چند مورد مشکوک بستری هستند که جواب آزمایش یک نفر از آنها مثبت اعلام شده است.

حسین پور تصریح کرد: این بیمار یک بانوی ۷۰ ساله اهل قم است که برای دیدار با دختر و دامادش به شهر قشم سفر کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هم اکنون حال این بیمار مساعد است و در خانه تحت نظر است.