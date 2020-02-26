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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۱

معاون بهداشتی علوم پزشکی هرمزگان:

کرونا طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در هرمزگان را لغو کرد

کرونا طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در هرمزگان را لغو کرد

بندرعباس - معاون بهداشتی علوم پزشکی هرمزگان گفت: به دنبال لغو برنامه های فرهنگی، ورزشی و تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، اجرای مرحله دوم طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسین پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مرحله اول این طرح پنجم تا هشتم بهمن ماه در سراسر استان اجرا شد و طی آن به ۲۱۰ هزار کودک زیر پنج سال قطره خوراکی فلج اطفال داده شد.

حسین پور افزود: مرحله دوم این طرح نیز قرار بود در روزهای پنجم تا هشتم اسفندماه برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور پیشگیری از انتقال آن، لغو و اجرای آن به زمان دیگری موکول شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت کرونا در هرمزگان گفت: چند مورد مشکوک بستری هستند که جواب آزمایش یک نفر از آنها مثبت اعلام شده است.

حسین پور تصریح کرد: این بیمار یک بانوی ۷۰ ساله اهل قم است که برای دیدار با دختر و دامادش به شهر قشم سفر کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هم اکنون حال این بیمار مساعد است و در خانه تحت نظر است.

کد مطلب 4863643

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