مقابله پدافند سوریه با حملات پهپادی ترکیه به فرودگاه حماه

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: با پایان ضرب الاجلی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه داده بود امروز خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه از یورش ارتش ترکیه به سوریه خبر داد و نام این یورش را هم سپر بهار نامید.

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه مدعی شد: اسم عملیات خود را در ادلب «سپر بهار» نامیده ایم و این عملیات بعد از تعرض آشکار به نیروهای ما در ادلب در ۲۷ فوریه آغاز شد و با موفقیت هم ادامه پیدا خواهد کرد. هدف ما پایان دادن به کشتار دسته جمعی رژیم سوریه و جلوگیری از افراط گرایی و مهاجرت است. ما قصد درگیری با روسیه را نداریم بلکه از روس‌ها می‌خواهیم که از نفوذ و قدرت خود برای توقف حملات ارتش سوریه و مجبور کردن آنها برای عقب نشینی از مرزها بر اساس توافقنامه سوچی استفاده کنند. تا الان ۲ هزار و ۲۱۲ نفر از عناصر رژیم سوریه را از بین برده ایم و یک پهپاد، ۸ هلیکوپتر و ۱۰۳ تانک، ۷۲ توپ و موشک انداز و ۳ سامانه دفاع موشکی سوریه را تا امروز از بین برده ایم. آنکارا حق این حق قانونی را دارد که به همه حملاتی که به پایگاه‌ها و یگان‌های ما در سوریه می‌شود واکنش نشان داد.

واکنش پدافند سوریه به حملات پهپادی ترکیه

تلویزیون سوریه اعلام کرد: پدافند سوریه به مقابله با حملات پهپادی ارتش ترکیه به فرودگاه نظامی حماه برخاسته است.

ارتش ترکیه مقر فرماندهی روس‌ها را هم هدف قرار داد

گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد از حملات ترکیه به ستاد نیروهای روسی و مقر نیروهای امنیت داخلی سوریه در غرب منبج خبر داد و اعلام کرد که گزارشی تا این لحظه از خسارات و تلفات مخابره نشده است.

کشته شدن شماری از غیرنظامیان در حملات آنکارا

بر اساس گزارش مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد؛ ارتش ترکیه که در پایگاه الشیخ ناصر هستند شهرک العریمه واقع در غرب شهر منبج در شمال شرق حلب را هم هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند و ۴ نفر از نیروهای ارتش سوریه و متحدان آن هم کشته شده اند و ۵ نفر هم زخمی شدند.

منابع سوری از فرار غیرنظامیان به دنبال حملات ارتش ترکیه که همچنان ادامه دارد، خبر دادند.

ارتش ترکیه همچنین العریمه، الخالدیه، الکاوکلی، الیالنی و جب الحمرا تحت کنترل نیروهای شورای نظامی منبج و ارتش سوریه را در حومه غربی منبج را هم هدف حمله قرار داده اند.

حملات توپخانه ای و پهپادی ترکیه به مناطقی از سوریه

گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد از حملات توپخانه ای و پهپادی ترکیه به مواضع ارتش سوریه در حماه، ادلب و حلب خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ توپخانه و پهپادهای ارتش ترکیه به شکل دیوانه وار در حال حملات به فرودگاه نظامی النیرب و اطراف جمعیه الزهراء در حلب و حومه جنوبی و شرقی ادلب و نیز سهل الغاب در شمال غرب حماه هستند.

همزمان آناتولی ترکیه مدعی شد که فرودگاه نظامی النیرب در حلب به دنبال حملات ترکیه از کار افتاده است.

این در حالی است که خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه از شروع عملیات موسوم به سپر بهار در ادلب خبر داده بود.

سرنگونی ۲ جنگنده سوخو ۲۴ سوریه از سوی جنگنده‌های ترکیه

خبرنگار سانا گزارش داد: نیروهای رژیم تروریستی ترکیه دو جنگنده سوریه را بر فراز ادلب هدف قرار داده اند که خلبانان با چتر بیرون پریده اند و در سلامت هستند.

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: در ساعت ۱۳:۲۵ امروز دو جنگنده سوریه در حال انجام مأموریت علیه گروههای تروریستی در ادلب بودند که جنگنده‌ها ترکیه آنرا هدف قرار دادند و در داخل سوریه سرنگون کردند و خلبانان با چتر بیرون پریدند.

این در حالی است که اسکای نیوز دقایقی قبل از سرنگونی دومین سوخو ۲۴ سوریه در حومه ادلب خبر داده بود.

ساعتی قبل اسکای نیوز از سرنگونی اولین سوخو ۲۴ سوریه بر فراز سراقب خبر داده بود.

گروه دیده بان حقوق بشر سوری وابسته به مخالفان سوری که مقر آن در لندن قرار دارد هم اعلام کرد که جنگنده‌های اف ۱۶ ترکیه که در حال پرواز گسترده در مرز ترکیه با سوریه هستند با موشک هوا به هوا دو جنگنده سوریه را ساقط کرده اند و این دو جنگنده در آسمان مناطق تحت کنترل ارتش سوریه سقوط کرده اند.

نشست فوری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا امروز یکشنبه با اوج گیری تنش‌ها به دنبال تجاوز ارتش ترکیه به خاک سوریه و درگیری میان آنها، خواستار برگزاری نشست فوق العاده ای درباره ادلب شد.

اتحادیه اروپا در این خصوص اعلام کرد که قرار است نشست مذکور در خصوص تحولات ادلب در سطح وزرای خارجه کشوهای عضو برگزار شود.

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دراین باره اعلام کرد: وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی هفته جاری برای بحث درباره وخامت اوضاع در سوریه نشستی اضطراری برگزار خواهند کرد.

اردوغان و ماجراجویی بی حاصل

رأی الیوم در مطلبی به مخمصه‌ای که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سوریه بدان گرفتار شده پرداخته و آورده است: غرب در مشکلات جنگی کنونی اردوغان با روسیه و سوریه و با درجه کمتر ایران و حزب الله به کمک رئیس جمهور ترکیه نخواهد شتافت زیرا غرب به شکل تدریجی از پرونده سوریه دست شسته است و تمایلی برای درگیری با مسکو ندارد.

این رسانه عرب زبان در ادامه می‌نویسد: رجب طیب اردوغان در بدترین دوره سیاست خارجی خود پس از کشته شدن دهها نفر از نظامیان ترکیه در ادلب به دست ارتش سوریه و روسیه به سر می‌برد و خود را در بحران واقعی می بیند؛ زیرا از یکسو نمی‌تواند که به عقب بازگردد و بزرگی ترکیه و ارتش آن را حفظ کند و از سوی دیگر نمی‌تواند به ماجراجویی خود به ویژه پس از ادامه حمایت تمام عیار روسیه از سوریه، ادامه بدهد زیرا خسارات سنگین در انتظار اردوغان خواهد بود. در مقابل مسکو راهکاری که آبرو اردوغان را حفظ کند و اینکه کشته شدن نظامیان ترکیه عمدی نبوده را مطرح کرده است.

رأی الیوم گزارش داد: ناتو از سیاست اردوغان تعجب زده شده است و اینکه چگونه از همکاری محکم با روسیه تا نیمه فوریه به یکباره به سوی آمریکا شتافت و خواستار استقرار پاتریوت برای مقابله با جنگنده‌های روسی در آسمان سوریه شد. کارشناسان می‌پرسند که چگونه اردوغان هزاران نظامی خود را بدون پوشش هوایی در حالی که می‌دانست که جنگنده‌های روس سیطره آسمان سوریه را دارند، به ادلب فرستاد؟!

این رسانه نوشت: ناتو از پاتریوت برای مقابله با جنگنده‌های روسیه در آسمان سوریه استفاده نخواهد کرد و آنرا فقط در صورت ورود جنگنده‌ها به حریم هوایی ترکیه به کار خواهد گرفت. اما سوال دیگر این است که آیا اصلاً ناتو پاتریوت نصب خواهد کرد یا خیر؟ ناتو علاقه‌ای برای بازگشت به سوریه ندارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایل است که بدون پرونده نظامی به انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آینده برود و کشورهای اروپایی هم مشکلی با اینکه پرونده سوریه را به ولادیمیر پوتین بسپارند، ندارند.

رأی الیوم در پایان آورده است: روزنامه لوموند فرانسه نوشته است که اردوغان خود را در انزوای بزرگی می بیند و کسی پاسخی به وی نمی‌دهد و از سوی دیگر روابطش با سران غرب به سبب تصمیمات غافلگیرکننده اش سرد و با ولادیمیر پوتین متحد جدیدش به مشکل برخورد کرده است.