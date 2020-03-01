کرونا به یک شرط تا سه هفته آینده کنترل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرفانی، یکشنبه شب در گفتگوی زنده شبکه خبر، گفت: حدود دو هفته قبل بیماری در قم تشخیص داده شد و شیوع رو به افزایش بیماری، نشان دهنده اقدامات بد کنترلی نیست بلکه نتیجه اقدامات کنترلی و مراقبتی تا سه هفته آینده نمایان خواهد شد.

وی افزود: اگر بهداشت فردی را درست رعایت کنیم، سناریو کنترل بیماری ظرف سه هفته آینده اتفاق می‌افتد.

عرفانی ادامه داد: آنچه در انتشار بیماری نقش دارد، افراد آلوده‌ای هستند که باید تحت مراقبت قرار گیرند.

وی افزود: ۸۰ درصد مردم با علامت خفیف مبتلا می‌شوند که باید مراقب سلامت خود باشند. این افراد نیازی ندارند به مراکز درمانی مراجعه کنند، بلکه با استراحت و مصرف مایعات، ظرف پنج تا هفت روز بهبود پیدا می‌کنند.

رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفت: از تماس دست‌ها با سطوح مختلف باید خودداری کرد و اگر تماسی بود، باید دست‌ها را به مدت ۳۰ ثانیه با آب و صابون شست.

عرفانی با عنوان این مطلب که ۶۵ کشور درگیر کرونا ویروس شده اند، افزود: مدیریت این بیماری نیاز به همکاری منطقه‌ای دارد و هماهنگی‌های لازم در همین ارتباط در حال انجام است.

وی ادامه داد: انتظار داریم اگر این بیماری به نیم کره جنوبی دنیا نرود، و همچنین گرم شدن هوا، بتوان کرونا ویروس تا فصل تابستان جمع شود.