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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۳۶

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد؛

کرونا به یک شرط تا سه هفته آینده کنترل می شود

کرونا به یک شرط تا سه هفته آینده کنترل می شود

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، کنترل بیماری کرونا ویروس تا سه هفته آینده را مشروط به رفتارهای بهداشتی مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرفانی، یکشنبه شب در گفتگوی زنده شبکه خبر، گفت: حدود دو هفته قبل بیماری در قم تشخیص داده شد و شیوع رو به افزایش بیماری، نشان دهنده اقدامات بد کنترلی نیست بلکه نتیجه اقدامات کنترلی و مراقبتی تا سه هفته آینده نمایان خواهد شد.

وی افزود: اگر بهداشت فردی را درست رعایت کنیم، سناریو کنترل بیماری ظرف سه هفته آینده اتفاق می‌افتد.

عرفانی ادامه داد: آنچه در انتشار بیماری نقش دارد، افراد آلوده‌ای هستند که باید تحت مراقبت قرار گیرند.

وی افزود: ۸۰ درصد مردم با علامت خفیف مبتلا می‌شوند که باید مراقب سلامت خود باشند. این افراد نیازی ندارند به مراکز درمانی مراجعه کنند، بلکه با استراحت و مصرف مایعات، ظرف پنج تا هفت روز بهبود پیدا می‌کنند.

رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفت: از تماس دست‌ها با سطوح مختلف باید خودداری کرد و اگر تماسی بود، باید دست‌ها را به مدت ۳۰ ثانیه با آب و صابون شست.

عرفانی با عنوان این مطلب که ۶۵ کشور درگیر کرونا ویروس شده اند، افزود: مدیریت این بیماری نیاز به همکاری منطقه‌ای دارد و هماهنگی‌های لازم در همین ارتباط در حال انجام است.

وی ادامه داد: انتظار داریم اگر این بیماری به نیم کره جنوبی دنیا نرود، و همچنین گرم شدن هوا، بتوان کرونا ویروس تا فصل تابستان جمع شود.

کد مطلب 4867437

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