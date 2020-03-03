مراجعه برای اهدای خون کاهش یافت/استریل و ضدعفونی مراکز انتقال خون

رستم حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مردم نگرانی از نظر اهدای خون نداشته و محیط‌های مراکز انتقال خون به شکل مرتب استریل می‌شود.

حسن زاده از استریل و ضدعفونی سازی مرتب مراکز اهدای خون خبر داد و ابراز داشت: مراجعین بدون ترس از وضعیت بهداشت محیط نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

حسن زاده با بیان اینکه نیازمندان به فرآورده‌های خونی در هر شرایط و زمانی باید پوشش خدماتی و تأمینی داشته باشند، عنوان کرد: در واقع سلامتی و نیاز آنها محدود به زمان خاصی نیست.

وی عنوان داشت: زمان نگه داری فرآورده‌های خونی نیز متغیر بوده و فرآورده‌ای مانند پلاکت بین سه تا پنج روز قابل نگه داری است.

حسن زاده تصریح کرد: ذخایر خونی در هر پایگاه باید بین سه تا ۷ روز ظرفیت را دارا باشد.

مدیرکل انتقال خون استان گفت: از همه عزیزان که شرایط اهدای خون دارند، درخواست می‌شود که برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

حسن زاده اظهار کرد: با توجه به افزایش تعداد عمل‌های جراحی در محدوده عید، نیاز به خون نیز افزایش یافته و کسانی که شرایط اهدای خون دارند، در تایم صبح و بعد از ظهر ۳ تا ۵ به مراکز مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: با هدف پوشش زمانی بهتر تایم بعد از ظهر نیز برای فرایند خون گیری فعال شده است.