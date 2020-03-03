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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۳۷

اثری تازه از فرهاد حسن‌زاده منتشر شد

اثری تازه از فرهاد حسن‌زاده منتشر شد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب «موش سر به هوا» اثر فرهاد حسن‌زاده را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «موش سر به هوا» قصه‌ی سفر هفت موش است که با تصویرگری علی خدایی شکل خلاقانه‌ای پیدا کرده است.

کودکان علاوه بر خواندن قصه و تماشای تصاویر، می‌توانند با فکر کردن به سوال‌هایی که کتاب مطرح می‌کند، پاسخ بدهند.

این کتاب مناسب کودکان بالای ۷ سال است و به تفاوت‌ها و ویژگی‌های فردی اشاره می‌کند که می‌تواند در نگاه اول مورد سرزنش دیگران قرار بگیرد ولی در موقعیت‌های خاص اهمیت و فایده آن مشخص می‌شود.

کتاب «موش سر به هوا» می‌تواند به تغییر دیدگاه کودکان کمک کند، اعتماد به نفس آن‌ها را افزایش دهد و آن‌ها را در مسیر پذیرش ویژگی‌های شخصیتی خودشان قرار بدهد.

بر همین اساس، «همان لنگه کفش بنفش»، «آقای رنگی و گربه ناقلا یا این جوری بود که اون جوری شد»، «دیو دیگ به سر»، «پی‌تی‌کو پی‌تی‌کو»، «وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم»، «کتاب داستان ۵»، مجموعه «قصه‌های کوتی‌کوتی»، «هستی» و «زیبا صدایم کن» از دیگر آثار حسن‌زاده است که در کانون پرورش فکری منتشر شده است.

یادآوری می‌شود فرهاد حسن‌زاده به‌عنوان نامزد ایرانی جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ و همچنین نامزد جایزه آسترید لیندگرن برگزیده شده است.

کتاب «موش سر به هوا» که به تازگی نیز رونمایی شده است در ۴۸ صفحه تمام رنگی با قیمت ۳۰ هزار تومان و شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

کد مطلب 4868704
حمید نورشمسی

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