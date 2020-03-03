به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «موش سر به هوا» قصهی سفر هفت موش است که با تصویرگری علی خدایی شکل خلاقانهای پیدا کرده است.
کودکان علاوه بر خواندن قصه و تماشای تصاویر، میتوانند با فکر کردن به سوالهایی که کتاب مطرح میکند، پاسخ بدهند.
این کتاب مناسب کودکان بالای ۷ سال است و به تفاوتها و ویژگیهای فردی اشاره میکند که میتواند در نگاه اول مورد سرزنش دیگران قرار بگیرد ولی در موقعیتهای خاص اهمیت و فایده آن مشخص میشود.
کتاب «موش سر به هوا» میتواند به تغییر دیدگاه کودکان کمک کند، اعتماد به نفس آنها را افزایش دهد و آنها را در مسیر پذیرش ویژگیهای شخصیتی خودشان قرار بدهد.
بر همین اساس، «همان لنگه کفش بنفش»، «آقای رنگی و گربه ناقلا یا این جوری بود که اون جوری شد»، «دیو دیگ به سر»، «پیتیکو پیتیکو»، «وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم»، «کتاب داستان ۵»، مجموعه «قصههای کوتیکوتی»، «هستی» و «زیبا صدایم کن» از دیگر آثار حسنزاده است که در کانون پرورش فکری منتشر شده است.
یادآوری میشود فرهاد حسنزاده بهعنوان نامزد ایرانی جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ و همچنین نامزد جایزه آسترید لیندگرن برگزیده شده است.
کتاب «موش سر به هوا» که به تازگی نیز رونمایی شده است در ۴۸ صفحه تمام رنگی با قیمت ۳۰ هزار تومان و شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
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