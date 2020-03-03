سفره پهن مهربانی در کردستان/پیکار با مهمان ناخوانده ادامه دارد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پیکار برای مقابله با مهمان ناخوانده ای به نام کرونا در استان کردستان همزمان با دیگر نقاط کشور همچنان ادامه دارد، هر چند که این روزها بالا رفتن آمار مبتلایان و مرگ و میرها به دلیل این ویروس در حال افزایش است ولی هستند دست‌های مهربانی که در میان این همه خبر بد و ناراحت کننده، برای لحظاتی حال آدم را خوب می‌کنند.

تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی و البته سایر بخش‌های دولتی و خصوصی برای مقابله با ویروس کرونا در استان کردستان هر لحظه ادامه دارد و در این میان متأسفانه عده‌ای سودجو هم از فرصت پیش آمده سو استفاده کرده و به دنبال به جیب زدن پول از این اوضاع هستند.

داستان احتکار مواد اولیه مورد نیاز بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضد عفونی کننده از همان روزهای نخست ورود کرونا ویروس به کشور آغاز شد و هر چند که تمامی مراجع نظارتی و قضائی در تلاش برای مقابله با این وضعیت هستند، ولی این روزها خبرهای در خصوص افزایش چند صد برابری قیمت‌ها منتشر می‌شود.

خبر مهم این روزهای شهرهای استان کردستان همزمان با دیگر نقاط کشور جمله مشهور ماسک و مواد ضدعفونی کننده نداریم، است و این وضعیت به جایی رسیده است که مردم نیز بارها اعتراض خود را در این خصوص اعلام کرده‌اند و هر بار نیز مسئولان از برنامه ریزی برای رفع این معضل خبر می‌دهند ولی هنوز خبری از رفع آن در میان نیست.

در لابلای خبرهای بد منتشر شده در خصوص داستان احتکار و حتی کمبود مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده، خبرهای خوبی در خصوص اقدامات نیکوکارانه در کردستان نیز این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

تولید ماسک رایگان از سوی یک شرکت تولیدی در سقز

یک شرکت تولیدی ماسک در شهرستان سقز از چند روز قبل و با متوقف کردن تمامی فعالیت‌های روزمره خود به‌صورت شبانه روزی در حال تهیه این نیاز ضروری مردم برای مقابله با ویروس کرونا است.

یکی از کارگران شاغل در این شرکت تولیدی افزود: با تصمیم مدیرعامل این شرکت، ما از چند روز قبل به صورت شبانه روزی و در سه شیفت کاری در حال تهیه و تولید ماسک هستیم و تمامی ماسک‌های تولید شده به صورت رایگان در بین مردم توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: طی چند روز اخیر بالغ بر ۳۰ هزار ماسک تولید و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است و در حال حاضر نیز فعالیت‌های ما برای تأمین نیازهای بازار استان کردستان به صورت جدی ادامه دارد.

همزمان با این اقدام جالب این واحد تولیدی در شهرستان سقز، طی چند روز اخیر فعالیت‌های خودجوش مردمی همانند دیگر اتفاقات و حوادث در کشور شروع شده و مردم سعی می‌کنند هر کدام به نوبه خود در این امر خیر مشارکت و همراهی داشته باشند.

یک گروه از جوانان عضو چندین سازمان مردم نهاد نیز در سنندج دست به دست هم داده و به صورت رایگان در حال توزیع ماسک در سطح شهر هستند و این اقدام آنها با استقبال خوب از سوی مردم مواجه شده و شماری از شهروندان که اقلام بهداشتی دارند، آن را به صورت رایگان در اختیار این گروه قرار می‌دهند تا زمینه برای توزیع بهتر آن فراهم شود.

یکی از اعضای این گروه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ما ابتدا فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم و از همه مردم دعوت کردیم تا به هر روشی که می‌توانند ما را کمک کنند که خوشبختانه این اقدام ما با استقبال خوبی مواجه شد و هم اکنون روزانه صدها ماسک در معابر اصلی و میادین شهر سنندج در بین مردم توزیع می‌شود.

از سوی دیگر داستان ارائه آموزش به مردم در خصوص مقابله با شیوع کرونا نیز از سوی چندین جوان در یکی دو شهرستان استان کردستان مورد توجه قرار گرفته و آنها با حضور در معابر عمومی به ویژه مناطق حاشیه شهرها به صورت حضوری به مردم آموزش می‌دهند.

تقدیر مردم از ایثارگری‌های جامعه پزشکی و پرستاری کشور

داستان تقدیر از جامعه پزشکی کشور و پرستاران این روزها به بحث روز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است و تمامی فعالان این عرصه و حتی رسانه‌های رسمی کشور نیز ایثار و رشادت‌های این قشر را مورد توجه قرار داده و به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود.

انتشار تصاویر مختلفی از فعالیت‌های شبانه روزی سربازان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا و مقایسه کردن این رشادت‌ها با ایثارگری‌های رزمندگان کشورمان در هشت سال دفاع مقدس از جمله اقدامات جالب توجه در راستای تقدیر از فعالیت‌های قشر پزشک و پرستار است.

در کنار این مهم این روزها یکی دو خبر در شبکه‌های اجتماعی در استان کردستان گل کرده و کاربران با آب و تاب زیادی آن را دست به دست می‌کنند و بار دیگر نوع دوستی و مهربانی مردم ساکن در این خطه از ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

داستان مهربانی کردستانی‌ها تاریخی طولانی دارد، تا جایی که مردم این استان به ویژه طی چند سال اخیر در حوادث و اتفاقات مختلف با تمام توان خود وارد عرصه شده و نسبت به وضعیت و شرایط همنوعان خود حساس بوده اند.

این بار نیز کرونا برگی دیگر از دوستی و مهربانی کردستانی‌ها را رقم زد و بدون شک در میان این هیاهوی رسانه‌ای ضدانقلاب علیه مردم، می‌شود از این دست اقدامات را اطلاع رسانی کرد تا بار دیگر ملت ایران همه با هم این ویروس را نیز شکست داده و روزهای بهتری را برای این آب و خاک رقم بزنند.