تردد روان در آزادراه تهران-شمال/ کولاک در محورهای شمال شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور، آخرین وضعیت تردد در محورها و جادههای مختلف کشور را اعلام کرد که به شرح زیر است:
آخرین وضعیت محورهای شمالی
تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، قطعه یک آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)
ضمناً محور چالوس و آزادراه قزوین - رشت دارای بارش برف و باران، محور فیروزکوه دارای بارش باران و محور هراز و آزادراه تهران - شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ساسانی تا پل فردیس
ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - تهران محدوده گرمدره
ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران محدوده شهر قدس
آخرین وضعیت جوی
بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای قزوین، البرز، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی
بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان
لازم به ذکر است جهت تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر کشور همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.
محورهای مسدود شریانی
۱) شهداد - نهبندان
۲) خرم آباد - پلدختر
وضعیت تردد در محورهای شمال شرق
در استان خراسان شمالی، محور بجنورد - اسفراین در گردنه اسدلی به علت کولاک شدید و جلوگیری از خطرات احتمالی تردد کلیه تریلرها تا اطلاع بعدی ممنوع است.
در استان خراسان رضوی محور قوچان - درگز در منطقه گردنه تیوان به علت کولاک شدید و جلوگیری از خطرات احتمالی تردد کلیه تریلرها تا اطلاع بعدی ممنوع است.
محدودیت تردد با تغییر مسیر
۱) محور خرم آباد - الشتر (محدوده روستای چشمه سرده) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین جاده قدیم داخل روستا انجام میگردد.
محورهای دارای انسداد فصلی
۱) شمشک - دیزین
۲) اولنگ - شاهرود
۳) سی سخت - پادنا
۴) وازک - بلده
۵) گنجنامه - تویسرکان
۶) پونل - خلخال
۷) سروآباد - پاوه
محورهای مسدود غیر شریانی
۱) فرعی رینه - پلور
۲) ایرانخواه - تکاب
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