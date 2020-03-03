تردد روان در آزادراه تهران-شمال/ کولاک در محورهای شمال شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور، آخرین وضعیت تردد در محورها و جاده‌های مختلف کشور را اعلام کرد که به شرح زیر است:

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، قطعه یک آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محور چالوس و آزادراه قزوین - رشت دارای بارش برف و باران، محور فیروزکوه دارای بارش باران و محور هراز و آزادراه تهران - شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ساسانی تا پل فردیس

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - تهران محدوده گرمدره

ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران محدوده شهر قدس

آخرین وضعیت جوی

بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های قزوین، البرز، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی

بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان

لازم به ذکر است جهت تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر کشور همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.

محورهای مسدود شریانی

۱) شهداد - نهبندان

۲) خرم آباد - پلدختر

وضعیت تردد در محورهای شمال شرق

در استان خراسان شمالی، محور بجنورد - اسفراین در گردنه اسدلی به علت کولاک شدید و جلوگیری از خطرات احتمالی تردد کلیه تریلرها تا اطلاع بعدی ممنوع است.

در استان خراسان رضوی محور قوچان - درگز در منطقه گردنه تیوان به علت کولاک شدید و جلوگیری از خطرات احتمالی تردد کلیه تریلرها تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) محور خرم آباد - الشتر (محدوده روستای چشمه سرده) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین جاده قدیم داخل روستا انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

۱) شمشک - دیزین

۲) اولنگ - شاهرود

۳) سی سخت - پادنا

۴) وازک - بلده

۵) گنجنامه - تویسرکان

۶) پونل - خلخال

۷) سروآباد - پاوه

محورهای مسدود غیر شریانی

۱) فرعی رینه - پلور

۲) ایرانخواه - تکاب