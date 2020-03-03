برهم زدن امنیت روانی جامعه خط قرمز پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرهوشنگ حیدریان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان بابیان اینکه امنیت روانی جامعه خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: پلیس در راه تامین امنیت و ارامش روانی جامعه از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده و در این راه با مخلان به شدت برخورد می کند.

وی افزود: پلیس در کنار سایر سازمان ها و ارگان ها در جهت امداد رسانی و سرکوب ویروس کرونا در کنار مردم بوده و از همه امکانات و تجهیزات بهداشتی و سازمانی بصورت اقدام جهادی در جهت سم زدایی اماکن عمومی پای کار آورده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردستان از مردم در خواست کرد، اخبار موثق را از رسانه های ملی پیگیری کنند و به اخبار کذب و شایعه در خصوص ویروس کرونا توجهی نکنند و هر گونه موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

سرهنگ حیدریان یادآور شد: پلیس با کسانی که در فضای مجازی سعی دارند ارامش مردم را بر هم بزنند برخورد کرده و تمامی آمارهای غیررسمی را پیگیری می کند تا سرمنشا ایجاد آنها را پیدا کند.