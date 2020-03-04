مردم هنوز نکات بهداشتی را جدی نگرفته اند/ترددها باید کمتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زالی، نکته راهبردی جهت کاهش سرایت ویروس در شهر تهران را کاهش حضور غیرضروری در سطح شهر عنوان کرد و گفت: کاهش حضور و ترددها در سطح شهر باید به طور قابل توجهی چشمگیر باشد ولی به نظر آن چیزی که در سطح شهر می‌بینیم، نیازمند مداخلات بیشتری است که امیدواریم با اقدامات مؤثرتر در این زمینه بتوانیم در جهت کاهش بار بیماری اقدام کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد موارد جدیدی از این بیماری در سطح شهر تهران بودیم که به مراکز درمانی مراجعه کرده اند، اظهار کرد: اگر خواهان کاهش آمار ابتلاء و موارد ارجاعی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستیم باید موارد بهداشتی را که بارها و موکدا در حال اعلام است جدی گرفته و رعایت کنیم.

وی با اشاره به چندین گشت صورت گرفته در سطح شهر طی روزهای اخیر، تصریح کرد: با توجه به هشدارهای داده شده و شرایط اخیر انتظار داشتیم که میزان ترددها در سطح شهر کاهش محسوسی داشته باشد که متأسفانه شرایط آنگونه که انتظار داشتیم نبود و این مسئله نشان دهنده این است که متأسفانه هنوز مردم به طور جدی ملاحظات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.

زالی با تقدیر از عملکرد کادر درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که این روزها در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال ارائه خدمات هستند، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم برای تقدیر از این عزیزان کاری کنیم باید در جهت کاهش بار کاری و کاهش ارجاعات به بیمارستان‌ها اقدام کنیم که تنها راه آن رعایت دستورات بهداشتی است که مرتب در روزهای اخیر تکرار شده است.