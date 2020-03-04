کنفرانس گوگل با شیوع کرونا لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،گوگل کنفرانس سالانه توسعه دهندگان خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو کرد. این شرکت با ارسال ایمیلی به شرکت کنندگان، این تصمیم را اعلام کرد.

قرار بود این کنفرانس از ۱۲ تا ۱۴ ماه می ۲۰۲۰ میلادی در کالیفرنیا برگزار شود. اما اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا این کنفرانس برگزار نخواهد شد و تا ۱۳ مارس هزینه های پرداختی شرکت کنندگان به آنها باز پرداخت می شود. همچنین گزینه خرید بلیت کنفرانس در ۲۰۲۱ میلادی برای آنها ارائه می شود.

در این ایمیل آمده است:به دلیل نگرانی های مربوط به ویروس کرونا(کووید۱۹) و در راستای همخوانی با راهنمای وزارت بهداشت تصمیم گرفته ایم کنفرانس Google I/O را لغو کنیم. طی هفته های آینده روش های دیگر برای تحول این کنفرانس را بررسی می کنیم . وب سایتGoogle I/O آپدیت خواهد شد.

Google I/O جدیدترین رویداد در دنیای فناوری است که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو می شود.

هفته گذشته نیز فیس بوک کنفرانسF۸(مربوط به توسعه دهندگان فیس بوک) را لغو کرد. قبل از آن نیز کنگره جهانی موبایل، کنفرانس توسعه دهندگان بازی های رایانه ای و نمایشگاه اتومبیل ژنو لغو شده اند.