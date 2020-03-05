زنان آتش نشان بیشتر در معرض عوامل سرطان زا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در مقایسه با زنان شاغل در ادارات، آتش نشان‌های زن در معرض میزان بالا مواد پلی فلئوروآلکیل (PFAS) قرار دارند. این مواد شیمیایی در کف و یونیفرم‌های آتش نشانی، پوشش‌های ضدآب و ضدگریس و در پارچه‌ها، لوازم و بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

PFAS با ابتلاء به شماری از سرطان‌ها مرتبط است و به گفته محققان در رشد سینه‌ها و عملکرد سیستم ایمنی و غدد درون ریز اختلال ایجاد می‌کند.

در این مطالعه محققان دانشگاه کالیفرنیا به بررسی نرخ ابتلاء به سرطان ناشی از قرارگیری در معرض PFAS در بین آتش نشان‌ها برآمدند. محققان نمونه خون ۸۶ آتش نشان زن و ۸۴ زن شاغل در ادارات را جمع آوری کردند.

از بین ۱۲ ماده شیمیایی PFAS آزمایش شده، ۷ مورد با مقادیر قابل تشخیص در اکثر نمونه‌های خونی شرکت کنندگان یافت شد و ۴ ماده با مقادیر قابل تشخیص در نمونه خون همه شرکت کنندگان یافت شد.

سه ماده از هفت ماده شناسایی شده (PFHxS، PFUnDA، و PFNA) با مقادیر بسیار بالا در نمومه خون آتش نشان‌ها به مراتب بیشتر از نمونه خون کارمندان ادارات بود.