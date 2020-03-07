اقدام فوری برای تغییر تصویر ایران پس از کرونا

محمد ابراهیم لاریجانی به خبرنگار مهر گفت: پس از اتفاقات اخیر و اغتشاشات آبان ماه و قطعی اینترنت برنامه‌ای نوشتیم تا تلاش کنیم که تصویر مثبتی از ایران پس از این اتفاقات منتشر شود. این برنامه شامل تبلیغات و تصویرسازی‌ها و همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر بود. اما بعد از آن به اتفاقات دیگر برخورد کردیم. سپس رسماً جلسه‌ای برگزار کردیم و برنامه اقدام فوری تبلیغات اعتمادساز ایران را نوشتیم که در واقع با مشارکت و اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی تهیه شد.

وی در ادامه گفت: این برنامه دو بخش دارد یکی اقدامات مدیریتی و دیگری اقدامات تبلیغاتی. در بخش اقدامات مدیریتی برای هفت وزارتخانه برنامه‌هایی نوشته شد. به عنوان مثال وزارت خارجه می‌بایست با مسئولان وزارت خارجه کشورهای هدف گردشگری مذاکره کند تا آنها ایران را از فهرست قرمز خود در بیاورند مانند ژاپن که این کار را انجام داد. یا اینکه برای رایزنان فرهنگی برنامه‌ای تدوین شد تا آنها بتوانند با آژانس داران و توراپراتورهای کشورهای دیگر مذاکره کرده و آنها را به ایران بیاورند. وزارت ارشاد نیز می‌بایست با خبرنگاران خارجی مقیم ایران صحبت کرده تا تور آشناسازی برای آنها برگزار شود. یا سازمان هواپیمایی که می‌بایست با برخی از ایرلاین‌ها مذاکره می‌کرد تا این ایرلاین‌های خارجی دوباره پروازهایشان را به ایران داشته باشند.

لاریجانی گفت: در بخش اقدامات تبلیغاتی می‌بایست هفته‌های فرهنگی و تور آشناسازی و نشست‌های رو در رو برگزار می‌کردیم که حدود ۱۳ مورد پروژه تبلیغاتی برای این موضوع تهیه شده بود. برای این پروژه‌ها تأمین اعتبار هم کردیم ولی به موضوع ویروس کرونا برخورد کردیم. این درحالی بود که همه برنامه‌های وزارت خانه‌های دیگر به آنها ابلاغ شده بود. ضمن اینکه این طرح در ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات کشور نیز به ریاست وزیر کشور مصوب و ابلاغ شده بود و حمایت وزیر کشور را در پی داشت. این برنامه‌ها برای ۵ ماه از بهمن تا پایان خرداد ۹۹ تدوین و اعتبار لازم هم تأمین شده بود. حتی برای جشن سال نوی چینی حدود ۱۰ هزار چینی در تورهای گردشگری ایران ثبت نام کرده بودند که ویروس کرونا موجب کنسلی این تورها شد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری گفت: ما آن موقع ۴ بحران را در برنامه‌هایمان دیده بودیم اما الان با ۵ بحران رو به رو شده‌ایم. اکنون موضوع ویروس کرونا نه تنها در ایران بلکه در کل جهان مطرح است. بنابراین منتظریم تا از این بحران عبور کنیم و به شرایط ثبات برسیم تا این برنامه‌ها را اجرا کنیم.

وی افزود: تفاهمنامه برای برگزاری ۱۲ تور آشناسازی و ۱۲ نشست تخصصی رو در روی بخش خصوصی با ۱۲ کشور نوشته شده است این کشورها شامل آذربایجان، ارمنستان، روسیه، پاکستان، افغانستان، ترکیه، هند، عمان، آلمان، فرانسه، چین و عراق بود. همچنین قرار بود در ۴ کشور از جمله آذربایجان، ترکیه، هند و آلمان هفته فرهنگی برگزار کنیم.