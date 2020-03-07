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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۰۱

افزایش شمار صهیونیست‌های مبتلا به «کرونا» به ۲۲ نفر

افزایش شمار صهیونیست‌های مبتلا به «کرونا» به ۲۲ نفر

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شمار مبتلایان این رژیم به ویروس «کرونا» به ۲۲ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از ثبت ۳ مورد جدید از ابتلاء به کرونا در اراضی اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در میان صهیونیستها به ۲۲ نفر رسیده است.

گفتنی است، آمار منتشر شده از مبتلایان به کرونا توسط وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در حالی است که «اسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم اشغالگر هشدار داده بود که تل آویو در آستانه از دست دادن کنترل برای مهار شیوع ویروس جدید کرونا است.

کاتز با اشاره به اینکه تل آویو تدابیری را برای جلوگیری از شیوع این ویروس اتخاذ کرده است، گفت: در صورتی که این ویروس گسترش یابد ممکن است بیشتر کشورهای جهان مرزهایشان را به روی مرزهای ما ببندند.

کد مطلب 4871823

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