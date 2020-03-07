ارسال ملزومات مصرفی مقابله با کرونا به گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی، درباره ملزومات مصرفی و تجهیزات سرمایه‌ای جهت مقابله با کووید ۱۹ به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، گفت: تعداد ۵۷ هزار ماسک n۹۵، تعداد ۲۲ هزار و ۷۳۰ عددگان ضد آب، ۹۷۶ هزار و ۳۰۰ عدد ماسک جراحی، ۱۱۰ هزار جفت دستکش یکبار مصرف، ۲۱ هزار و ۱۰۰ عدد محلول ضد عفونی کننده، ۵ هزار و ۶۲۰ عدد عینک محافظ، ۱۹ هزار ۳۶۰ عدد پیش بند نایلونی، ۵ هزار و ۹۰۰ عدد ست PPe و لباس یکپارچه ایزوله و ۳۵ هزار و ۵۰۰ عدد روکش کفش برای کادر درمانی استان گیلان ارسال شده است.

وی با اشاره به ارسال ۴۱۱ قلم تجهیزات سرمایه‌ای توسط هیات امنا به کادر درمانی مقابله با کووید ۱۹ برای استان گیلان افزود: این تجهیزات شامل ۶۳ دستگاه ونتیلاتور، ۱۴۰ عدد تخت بستری به همراه تشک، ۳۰ دستگاه پالس اکسیمتر نیز بوده است.

یوسفی ادامه داد: سایر تجهیزات سرمایه‌ای ارسالی به استان گیلان شامل الکتروشوک، الکتروکاردیوگراف، سونواکو پرتابل، الکتروکوتر، تشک مواج، پمپ سرم، پمپ سرنگ، مانیتور علائم حیاتی و … نیز بوده است.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خاطرنشان کرد: به یاری خداوند متعال ما در صدد تامین تعداد بیشتری از اقلام کیت حفاظت فردی و تجهیزات سرمایه‌ای برای استان گیلان و سایر استان‌ها هستیم.