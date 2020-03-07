آمار کرونا به ۵۸۲۳ نفر رسید/۱۶۶۹ نفر بهبود یافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور، در پایان نشست کمیته اطلاع رسانی کرونا در ستاد وزارت بهداشت، به ارائه آخرین آمار مبتلایان، بهبودیافتگان و فوتی‌ها در کشور پرداخت.

وی با اشاره به ۱۰۷۶ مورد جدید ابتلاء، گفت: تاکنون ۵۸۲۳ نفر به این بیماری مبتلا شده اند.

جهانپور ادامه داد: تعداد بهبودیافتگان نیز به ۱۶۶۹ نفر رسیده است.

وی افزود: استان تهران با هزار و ۵۳۹ نفر، استان قم ۶۶۸ و استان مازندران ۶۰۶ نفر، به ترتیب بیشترین موارد ابتلاء را داشته اند.

جهانپور، تعداد فوتی‌ها را ۱۴۵ نفر اعلام کرد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به آمار تفکیکی کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: در تهران ۱۵۳۹ نفر، قم ۶۶۸، گیلان ۴۹۴، اصفهان ۴۸۴، البرز ۳۰۵، مازندران ۶۰۶، مرکزی ۲۶۵، قزوین ۱۷۸، سمنان ۱۳۸، گلستان ۱۶۲، خراسان رضوی ۱۳۵، فارس ۹۵، لرستان ۱۰۷، آذربایجان شرقی ۷۷، خوزستان ۶۴، یزد ۸۱، زنجان ۵۲، کردستان ۴۴، اردبیل ۴۱، کرمانشاه ۳۱، کرمان ۴۰، همدان ۳۴، سیستان و بلوچستان ۳۴، هرمزگان ۳۰، خراسان جنوبی ۱۸، خراسان شمالی ۲۳، چهارمحال و بختیاری ۱۶، ایلام ۱۵، آذربایجان غربی ۳۳، کهگیلویه و بویراحمد ۶ و بوشهر ۸ نفر مبتلا شده اند.