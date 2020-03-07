ابراهیم جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال جاری و از ابتدای سال با مساعدت معاونت صنایع دستی و سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله فنی و حرفه‌ای، کمیته امداد و بخش خصوصی بیش از ۷۲۵ نفر در رشته‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان ملایر آموزش دیده و گواهی آموزشی دریافت کرده‌اند.

جلیلی گفت: هنرمندان و صنعتگران در شهرستان ملایر در بیش از ۱۵ رشته صنایع دستی به ویژه مبلمان منبت، مروار بافی و قلمزنی روی مس فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه صنایع دستی در ملایر دارای برند جهانی مبلمان منبت است و بعد از کشاورزی دومین حوزه اشتغال زا محسوب می‌شود ۱۳.۵ درصد اشتغال مستقیم شهرستان ملایر و بیش از ۳۱.۸ درصد اشتغال غیر مستقیم ملایر متعلق به صنایع دستی و هنرهای سنتی است.

رئیس میراث فرهنگی ٬ گردشگری و صنایع دستی شهرستان ملایر از رشد قابل توجه صدور مجوزهای صنایع دستی نسبت به سال گذشته در این شهرستان خبر داد و افزود: دریافت برند شهر جهانی مبلمان منبت، برگزاری جشنواره‌ها و تبلیغات تلویزیونی باعث ارتقا کمی و کیفی این هنر صنعت در شهرستان ملایر شده و امسال ۱۷۰ پروانه تولید انفرادی ،۲۷ پروانه تولید کارگاهی، ۹۰ کارت شناسایی و ۶ جواز تأسیس در این شهرستان صادر شده است.

جلیلی افزود: امسال بیش از ۲۸۰ مورد پروانه‌های صنایع دستی پس از بازرسی میدانی و انجام مراحل قانونی تمدید اعتبار شده و با توجه به دریافت عنوان جهانی و ایجاد بازار مناسب اقتصادی تقاضا برای احداث کارگاه و دریافت پروانه تولیدی بالا رفته است.

وی گفت: این امر می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان ملایر بوده و حیات اقتصادی شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد و در کنار هنر منبت که به طور مستقیم باعث ایجاد شغل می‌شود، اشتغال‌های غیر مستقیم نیز شامل پارچه و رنگ و رویه کوبی و احداث نمایشگاه فروش‌های مجازی به وجود آمده است.