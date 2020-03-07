قدرت الله علیزاده درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله علیزاده معاون اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل بنیاد ایران‌شناسی، عصر دیروز جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.

علیزاده از شخصیت‌های برجسته تقریب مذاهب اسلامی بود. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه رضوی به پایان رساند. معاونت اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل بنیاد ایران‌شناسی، معاونت بین‌المللی بنیاد حکمت اسلامی صدرا و معاونت اجتماعی و امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضویت در شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی از جمله مسئولیت‌های وی بود.