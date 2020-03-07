برخورد قانونی با شناورهای غیرمجاز در زمان محدودیت تردد دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور با اشاره به تصمیمات ستاد مقابله شیوع ویروس کووید ۱۹ استان هرمزگان مبنی بر محدودیت تردد به جزایر استان اظهارداشت: متأسفانه افراد سودجو بدون توجه به تصمیمات اتخاذ شده وعدم رعایت کمترین الزامات بهداشتی و ایمنی از طریق مبادی غیر رسمی و با شناورهای غیر مجاز مبادرت به جابجایی مسافر به جزایر می‌نمایند.

وی افزود: بی توجه به هشدارها و تداوم چنین اقدامات مجرمانه و غیر انسانی برخورد قانونی را به همراه داشته و افراد خاطی که به هر طریق چه دلالی واخلال گری در نظام سلامت کشورو چه جابجایی غیرقانونی مسافر که خود نمونه بارز نقض قوانین و نادیده گرفتن ضرورت و الزامات بهداشتی است به دستگاه قضا معرفی خواهند شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش همه پزشکان و پرستاران که مشفقانه و دلسوزانه درخط مقدم جبهه مبارزه با این ویروس ایستاده و در راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از هیچ کوششی دریغ ننموده‌اند بیان داشت: درشرایط کنونی که کشوربه لحاظ مسائل بهداشتی موقعیت خاصی قرارداشته و میل متزاید هموطنان درجهت رعایت و توصیه‌های بهداشتی درمانی جهت برون رفت ازشرایط موجود را شاهد هستیم، متأسفانه افرادی هستند که محدودیت‌های ترددی در بنادر استان را دستمایه اقدامات سودجویانه ومنفعت طلبانه خودکرده اند.

وی افزود: از دریابانی استان درخواست می‌نمائیم همچون گذشته با نظارت از تداوم چنین اقداماتی مجرمانه‌ای که سلامت و ایمنی افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد جلوگیری بعمل آورد.

این مقام مسئول تصمیمات ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید ۱۹ استان هرمزگان پیرامون محدویت سفر به جزایر را حسب وظایف ملی، اجتماعی و بهداشتی در مقابه و جلوگیری از سرایت و انتشار این ویروس به جزایر عنوان کرد و از هموطنان خواست به هیج عنوان از شناورهای غیرمجازی که فاقد لوازم ایمنی و بهداشتی بوده وهیچ گونه ارتباط رادیویی و مخابراتی در مواجهه با شرایط اضطرار با مراکز جستجو و نجات دریایی استان ندارند استفاده ننمایند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تمامی تعاونی‌ها مسافری، گردشگری و لندینگ کرافت داران استان که در اجرای دستورالعمل‌ها و الزامات بهداشتی اهتمام ویژه ای داشته‌اند تصریح کرد: برغم اینکه نیمه دوم سال و بخصوص ماهای پایانی رونق فعالیت کاری تعاونیها محسوب می‌شود و محدودیت تردد در این مقطع زمانی خساراتی را متوجه تلاشگرانی نموده که از این طریق ارتزاق می‌کنند، اما این تعاونی‌ها مشارکت در برنامه تدوین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید ۱۹ استان هرمزگان در جهت نیل به سلامت هموطنان و برون رفت از شرایط بحران ارجح امور قرارداده و در راستای ریشه کنی و اقدامات کنترلی از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند.