به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری امروز شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کرمانشاه بیماری کرونا را یک بیماری با سرعت واگیر بالا عنوان کرد و اظهار داشت: به همین منظور باید از ایجاد هرگونه جاذبه‌ای در شهر که سبب اجتماع مردم می‌شود جلوگیری کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: رعایت کلیه نکات ایمنی به گونه‌ای باشد که از شیوع بیماری جلوگیری شود.

وی گفت: از آنجا که پیک بیماری کرونا از ۲۵ اسفند ۹۸ تا ۵ فروردین ۹۹ اعلام شده لذا باید تدابیر لازم را در این مدت جهت کاهش شیوع بیماری داشته باشیم و بهترین کار ماندن مردم در خانه و جلوگیری از سفرهای نوروزی است.

این مسئول خاطر نشان‌کرد: سیاست کلی ما برای نوروز ۹۹ این است که به هیچ وجه مهمانپذیر نباشیم و به این منظور هماهنگی لازم با راهداری به عمل خواهد آمد که از ورود افراد به خصوص افرادی که از استان‌های پرخطر می‌خواهند به استان ما وارد شوند به طور جدی جلوگیری شود چرا که این استان‌ها ممکن است افراد ناقل بیماری زیاد داشته باشند.

سالاری همچنین ادامه داد: شرکت‌های مسافربری از تردد وسایل نقلیه عمومی بین شهرهای پرخطر و استان کرمانشاه جلوگیری کند و این گونه ارتباطات را قطع کنند تا بتوانیم از نشر بیماری جلوگیری کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه به مشکلاتی که این بیماری در بحث اقتصاد گردشگری به وجود آورده است اشاره کرد و گفت: در شرایط بحرانی قرار داریم که قبلاً چنین شرایطی را در دفاع مقدس و بحران‌های دیگر تجربه کردیم که پس از بحران برای آنها تدابیر لازم دیده خواهد شد.

این مسئول با تاکید بر اینکه نقاط جاذب بین شهرها و روستاها را باید به حداقل برسانیم، بیان داشت: بر این اساس ضوابطی در استان تعریف شده که نقاط گردشگری تعطیل شوند که کسی قصد سفر به این اماکن را نداشته باشد.

وی افزود: به شهرداری‌ها ابلاغ شده است که نظافت و پاکسازی شهرها و سرویس‌های بهداشتی و ضدعفونی مراکز شلوغ را به طور مداوم‌مد نظر داشته باشند تا سلامت شهروندان به خطر نیفتد.

سالاری همچنین تجمعات جمعه و چهارشنبه آخر سال را خطر جدی برای فراگیر شدن ویروس کرونا عنوان و تصریح کرد: از اینگونه تجمعاتی باید به طور جدی جلوگیری کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا مهمانسراهای دولتی به هیچ عنوان در اختیار هیچ مهمان نوروزی قرار نگیرد.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه در صورت اپیدمی ظرفیت بیمارستانها در سراسر کشور و به تبع در استان ما نیز ممکن است جوابگوی بستری بیماران‌نباشد لذا باید این آمادگی را داشته باشیم که از ظرفیت اماکن ورزشی، راهیان‌نور و … جهت بستری بیماران استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم ساماندهی دست فروش‌ها تاکید کرد و گفت: باید فرمانداران و شهرداری نسبت به این امر اهتمام ویژه داشته باشند و هرگونه بساط فروش را مدیریت کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.



سالاری با دایر کردن ایستگاه راهنمای مسافر مخالفت کرد و بیان داشت: این کار مکانی برای تجمع مردم می‌شود و خطراتی را در پی خواهد داشت لذا هیچ گونه ایستگاه راهنمای مسافری برقرار نخواهد شد و با نصب تابلو در فواصل مختلف این کار انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه بر دفع زباله‌های بیمارستانی به صورت بهداشتی تاکید کرد و افزود: با تشکیل جلسه‌ای نسبت به دفع زباله بیمارستان‌هایی که بیماران کرونایی در آنها بستری هستند تصمیمات لازم‌اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین بر عدم قطعی آب در این ایام تاکید کرد و بیان داشت: به هیچ عنوان نباید آب شهری و روستایی در ایامی که درگیر بیماری کرونا هستیم، قطع شود و باید به طور جدی این مساله پیگیر و رصد شود.